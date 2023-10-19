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Leonel Ximenes

Vila Velha volta a cobrar pelo estacionamento rotativo

Contrato com a empresa que prestava o serviço foi encerrado em dezembro de 2021

Publicado em 19 de Outubro de 2023 às 18:48

Públicado em 

19 out 2023 às 18:48
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vila Velha
O estacionamento rotativo volta a ser cobrado primeiro no Polo da Glória Crédito: Divulgação/PMVV
Nesta segunda-feira (23), o estacionamento rotativo voltará a ser cobrado em Vila Velha, quase dois anos após o seu encerramento, em dezembro de 2021. Segundo a prefeitura, o novo rotativo, chamado de Zona Azul, será implementado inicialmente no Polo de Confecções da Glória.
O serviço não será operado por uma empresa privada, como aconteceu durante 10 anos no município. A fiscalização, desta vez, será realizada pelos agentes da Guarda Municipal de Vila Velha com viaturas especiais.
Além da fiscalização do trânsito, as viaturas adaptadas terão o sistema da muralha móvel e poderão identificar veículos com restrição de furto e/ou roubo.

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Em dezembro de 2021, quando o contrato com uma empresa especializada foi encerrado, o valor mínimo cobrado por 30 minutos de estacionamento era de R$ 1,30 e o máximo permitido, por 3 horas, era de R$ 3,80.
Motoristas e motociclistas terão três opções para comprar créditos. Os detalhes serão divulgados  pela Prefeitura de Vila Velha nesta sexta-feira (20), incluindo valores e número de vagas para estacionamento.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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