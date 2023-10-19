Vila Velha volta a cobrar pelo estacionamento rotativo

Nesta segunda-feira (23), o estacionamento rotativo voltará a ser cobrado em Vila Velha
, quase dois anos após o seu encerramento, em dezembro de 2021. Segundo a prefeitura, o novo rotativo, chamado de Zona Azul, será implementado inicialmente no Polo de Confecções da Glória.
O serviço não será operado por uma empresa privada, como aconteceu durante 10 anos no município. A fiscalização, desta vez, será realizada pelos agentes da Guarda Municipal de Vila Velha com viaturas especiais.
Além da fiscalização do trânsito, as viaturas adaptadas terão o sistema da muralha móvel e poderão identificar veículos com restrição de furto e/ou roubo.
Em dezembro de 2021, quando o contrato com uma empresa especializada foi encerrado, o valor mínimo cobrado por 30 minutos de estacionamento era de R$ 1,30 e o máximo permitido, por 3 horas, era de R$ 3,80.
Motoristas e motociclistas terão três opções para comprar créditos. Os detalhes serão divulgados pela Prefeitura de Vila Velha
nesta sexta-feira (20), incluindo valores e número de vagas para estacionamento.