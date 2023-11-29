Aumento do ICMS: quando a política falha, o povo paga

Pessoa tirando dinheiro da carteira Crédito: Shutterstock

A corrida desenfreada dos governos estaduais, entre eles o Espírito Santo, para o aumento das alíquotas modais do ICMS se antecipa às próprias definições da reforma tributária, que voltou para análise da Câmara dos Deputados . Um sintoma típico de ansiedade, não fossem os interesses bastante explícitos.

Seis governadores das regiões Sul e Sudeste divulgaram comunicado na semana passada de que o aumento tem o objetivo de “recompor a tributação estadual no curto prazo e neutralizar as perdas potenciais com a futura distribuição do produto arrecadado com o IBS (o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ICMS e o ISS)”.

E isso se justifica: a reforma tributária aprovada no Senado determina que o IBS será proporcional à média da arrecadação entre 2024 e 2028 de prefeituras e governos estaduais. Dessa forma, quanto maior a arrecadação no período, mais aberta será a torneira de recursos do novo imposto para os estados. Um peso que recai para a população.

Lembrando que perdas impostas por regras para reduzir o ICMS de combustíveis, energia e telecomunicações durante o governo Bolsonaro serão compensadas por lei complementar aprovada pelo Senado, que vai transferir R$ 27 bilhões da União aos estados e ao Distrito Federal. Os entes que já aumentaram suas alíquotas desde então serão duplamente beneficiados.

A corrida para aumentar as alíquotas é um caso típico do "salve-se quem puder" que se impõe quando a política não dá conta de construir consensos, de buscar formas mais racionais para estabelecer compensações. A reforma é fundamental para acabar com o manicômio tributário no país, com perdas que precisam ser equalizadas.