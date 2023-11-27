Impostos: deputados aprovam aumento de ICMS Crédito: Freepik

O Projeto de Lei 954/2023 foi enviado em regime de urgência para o Legislativo. Foi protocolado na última sexta-feira (24) e já entrou na pauta desta segunda. Isso ocorreu porque, para a medida passar a valer em 2024, precisava ser avaliada pelos deputados ainda em 2023.

Durante a sessão, a proposta foi primeiro aprovada nas comissões de Constituição e Justiça e Finanças, já com placares apertados. Na de CCJ, passou por 4 a 3 e, na de Finanças, por 6 a 3. Ao ser apreciado no plenário, o projeto foi aprovado por 14 votos favoráveis e 13 contrários. Apenas a deputada Iriny Lopes (PT) estava ausente no momento da votação. E o presidente da Casa, Marcelo Santos, não vota regimentalmente. O deputado Sergio Meneguelli que computou presença disse que no momento da votação havia saído do plenário.

Your browser does not support the audio element. Assembleia aprova projeto que aumenta ICMS para 19,5% no ES

Votaram contra:

Alcântaro Filho (Republicanos)



Allan Ferreira (Podemos)



Bispo Alves (Republicanos)



Callegari (PL)



Camila Valadão (PSOL)



Capitão Assumção (PL)



Coronel Weliton (PTB)



Danilo Bahiense (PL)



Hudson Leal (Republicanos)



Lucas Polese (PL)



Lucas Scaramussa (Podemos)



Pablo Muribeca (Republicanos)



Zé Preto (PL)



Votaram a favor:

Adilson Espíndula (PDT)

Alexandre Xambinho (PSC)

Dary Pagung (PSB)

Denninho Silva (União Brasil)

Dr. Bruno Resende (União Brasil)

Engenheiro José Esmeraldo (PDT)

Gandini (Cidadania)

Janete de Sá (PSB)

João Coser (PT)

Mazinho dos Anjos (PSDB)



Raquel Lessa (PP)

Theodorico Ferraço (PP)



Tyago Hoffmann (PSB)

Vandinho Leite (PSDB)

Na defesa do projeto, o vice-líder do governo, deputado Tyago Hoffmann (PSB), destacou que, caso a alíquota não fosse alterada, o Estado perderia 30% da arrecadação tributária, o que paralisaria 100% dos investimentos e parte dos serviços custeados por essa arrecadação.

"Nenhum deputado queria votar aumento de alíquota, mas é fundamental para fazer frente ao que outros Estados de maneira irresponsável estão fazendo. O que está sendo feito agora é ato de responsabilidade com o futuro dos capixabas e não com o presente para garantir a arrecadação do futuro", frisou.

Já Callegari também discursou, mas contrário ao projeto. O deputado afirmou que é contra o aumento de impostos, destacando que a população já paga muitos tributos. E defendeu a diminuição de gastos e privatização como alternativas.

A mudança

O aumento na alíquota do imposto em 2,5 pontos percentuais está sendo feito em conjunto com outros cinco Estados do Sul e Sudeste, de modo a minimizar impactos da reforma tributária que está tramitando no Congresso Nacional e cria o Imposto Sobre Bens e Serviços (IBS) para substituir o ICMS.

A medida é uma maneira de aumentar a participação de cada Estado no total arrecadado pelo IBS, que vai depender da receita média de ICMS entre 2024 e 2028. Desse modo, quanto maior a arrecadação de um Estado com o ICMS nesse período, maior será o fluxo de recursos do IBS a ele destinado até 2078. Para elevar a média, vários Estados já aumentaram os impostos, iniciando pelo Norte e Nordeste.