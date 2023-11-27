Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Votação em urgência

Assembleia aprova projeto que aumenta ICMS para 19,5% no ES

Elevação da alíquota, que hoje é de 17%, foi proposta pelo governo capixaba para minimizar impactos da reforma tributária na arrecadação do Estado
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

27 nov 2023 às 17:22

Publicado em 27 de Novembro de 2023 às 17:22

Impostos
Impostos: deputados aprovam aumento de ICMS Crédito: Freepik
Em votação apertada, o aumento da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de 17% para 19,5% proposto pelo governo do Estado para minimizar os impactos com a reforma tributária no Espírito Santo foi aprovado na tarde desta segunda-feira (27) pela Assembleia Legislativa
O Projeto de Lei 954/2023 foi enviado em regime de urgência para o Legislativo. Foi protocolado na última sexta-feira (24) e já entrou na pauta desta segunda. Isso ocorreu porque, para a medida passar a valer em 2024, precisava ser avaliada pelos deputados ainda em 2023.
Durante a sessão, a proposta foi primeiro aprovada nas comissões de Constituição e Justiça e Finanças, já com placares apertados. Na de CCJ, passou por 4 a 3 e, na de Finanças, por 6 a 3. Ao ser apreciado no plenário, o projeto foi aprovado por 14 votos favoráveis e 13 contrários. Apenas a deputada Iriny Lopes (PT) estava ausente no momento da votação. E o presidente da Casa, Marcelo Santos, não vota regimentalmente.  O deputado Sergio Meneguelli que computou presença disse que no momento da votação havia saído do plenário.
Assembleia aprova projeto que aumenta ICMS para 19,5% no ES

Veja Também

Quanto o ES irá arrecadar com o aumento do ICMS e para onde irá o dinheiro

Saiba os produtos que serão afetados com aumento do ICMS no ES

Votaram contra:
  • Alcântaro Filho (Republicanos)
  • Allan Ferreira (Podemos)
  • Bispo Alves (Republicanos)
  • Callegari (PL)
  • Camila Valadão (PSOL)
  • Capitão Assumção (PL)
  • Coronel Weliton (PTB)
  • Danilo Bahiense (PL)
  • Hudson Leal (Republicanos)
  • Lucas Polese (PL)
  • Lucas Scaramussa (Podemos)
  • Pablo Muribeca (Republicanos)
  • Zé Preto (PL)
Votaram a favor:
  • Adilson Espíndula (PDT)
  • Alexandre Xambinho (PSC)
  • Dary Pagung (PSB)
  • Denninho Silva (União Brasil)
  • Dr. Bruno Resende (União Brasil)
  • Engenheiro José Esmeraldo (PDT)
  • Gandini (Cidadania)
  • Janete de Sá (PSB)
  • João Coser (PT)
  • Mazinho dos Anjos (PSDB)
  • Raquel Lessa (PP)
  • Theodorico Ferraço (PP)
  • Tyago Hoffmann (PSB)
  • Vandinho Leite (PSDB)
Na defesa do projeto, o vice-líder do governo, deputado Tyago Hoffmann (PSB), destacou que, caso a alíquota não fosse alterada, o Estado perderia 30% da arrecadação tributária, o que paralisaria 100% dos investimentos e parte dos serviços custeados por essa arrecadação.

Veja Também

Na esteira de outros estados, governo do ES decide aumentar o ICMS

"Nenhum deputado queria votar aumento de alíquota, mas é fundamental para fazer frente ao que outros Estados de maneira irresponsável estão fazendo. O que está sendo feito agora é ato de responsabilidade com o futuro dos capixabas e não com o presente para garantir a arrecadação do futuro", frisou.
Já Callegari também discursou, mas contrário ao projeto. O deputado afirmou que é contra o aumento de impostos, destacando que a população já paga muitos tributos. E defendeu a diminuição de gastos e privatização como alternativas.

A mudança

O aumento na alíquota do imposto em 2,5 pontos percentuais está sendo feito em conjunto com outros cinco Estados do Sul e Sudeste, de modo a minimizar impactos da reforma tributária que está tramitando no Congresso Nacional e cria o Imposto Sobre Bens e Serviços (IBS) para substituir o ICMS.
A medida é uma maneira de aumentar a participação de cada Estado no total arrecadado pelo IBS, que vai depender da receita média de ICMS entre 2024 e 2028. Desse modo, quanto maior a arrecadação de um Estado com o ICMS nesse período, maior será o fluxo de recursos do IBS a ele destinado até 2078. Para elevar a média, vários Estados já aumentaram os impostos, iniciando pelo Norte e Nordeste.

Correção

28/11/2023 - 9:14
Diferentemente do informado inicialmente, houve 14 votos a favor do projeto de aumento do ICMS, e não 16. Antes, havia sido considerado o nome do presidente da Assembleia, mas ele não vota regimentalmente. O deputado Sergio Meneguelli também afirmou não ter votado por não estar presente no plenário no momento da decisão. A informação foi corrigida no texto.

Veja Também

"Foi algo inesperado", diz presidente da Findes sobre aumento de ICMS

ES discorda de ministério e mantém a posição de aumentar o ICMS

Reforma tributária: Fazenda rebate Estados sobre aumento do ICMS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Economia espírito santo Sefaz ICMS
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Citroën C3 atualiza versões e passa a ser o carro zero mais barato do país; veja preços e o que muda
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
Por que governo da Colômbia vai sacrificar 80 hipopótamos de Pablo Escobar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados