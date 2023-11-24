Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Opinião da Gazeta

Direita e esquerda se encontram nos ataques à imprensa

Parece ser essa a sina do jornalismo que não se acomoda e não fecha os olhos para os erros cometidos pelos governantes, seja quem for: estar sempre na mira daqueles que se sentem incomodados com sua necessária vigília

Públicado em 

24 nov 2023 às 01:00

Colunista

Jornalismo digital
Jornalismo Crédito: Kaboompics .com/ Pexels
Com o perdão de Millôr Fernandes, jornalismo não é oposição, é fiscalização. Essa é a premissa da imprensa livre: ela não toma partido e tem o compromisso de estar sempre antenada para os atos do poder público, em todas as esferas e independentemente das tonalidades políticas de quem está no poder.  E ela se posiciona de acordo com o resultado de suas apurações: se há malfeitos confirmados, comportamentos inadequados, mau uso do dinheiro público... essas informações ganharão a luz do dia.
Foram quatro anos de governo Jair Bolsonaro; em breve o governo Lula completa um ano. E ainda há quem acredite que a imprensa profissional "passe pano" para este ou aquele. Ou que persiga um ou outro. 
O Estadão está, desde a última semana, no centro de ataques de petistas contrariados com reportagem que mostrou que Luciane Barbosa Farias, mulher de Clemilson dos Santos Farias, conhecido como “Tio Patinhas” e um dos líderes do CV no Amazonas esteve no Ministério da Justiça, em Brasília, em pelo menos três ocasiões neste ano. Informação confirmada pela própria pasta, que após a reportagem alterou as regras de acesso ao local. Um trabalho jornalístico, com desdobramentos de pautas, com confirmado interesse público. 
As intimidações se espalharam pelas redes sociais. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, postou em suas redes sociais uma denúncia anônima contra o jornal que teria sido apresentada no site do Ministério Público do Trabalho (MPT). “Gravíssima denúncia feita ao MPT sobre a fabricação do ‘escândalo da dama do tráfico’ pelo Estadão para fazer parecer que (o ministro da Justiça) Flávio Dino é simpático ao crime organizado”.
Uma nota assinada por 24 repórteres  da editoria de política reafirmou a defesa do jornalismo do veículo: "Os padrões jornalísticos aplicados na reportagem em questão são os mesmos usados em matérias escritas por esta equipe nos últimos anos e que serão reproduzidos em futuros trabalhos. As mesmas técnicas foram usadas em trabalhos investigativos sobre o governo anterior — reconhecidos, elogiados e compartilhados por quem agora nos ataca", diz trecho.
A Associação Nacional de Jornais (ANJ) partiu em defesa do Estadão.  "“O uso de métodos de intimidação contra veículos e jornalistas não se coaduna com valores democráticos e demonstra um flagrante desrespeito à liberdade de imprensa. Também evidencia uma prática característica de regimes autocráticos de, com o apoio de dirigentes políticos, sites e influenciadores governistas, tentar desviar o foco de reportagens incômodas por meio de ataques contra quem as apura e divulga”.
Foi assim nos quatro anos de Bolsonaro, já está sendo assim no governo Lula. As empreitadas para calar a imprensa, institucionalmente ou com hordas na internet, só deixam explícito um autoritarismo que nem sempre está na superfície. 
Parece ser essa a sina do jornalismo que não se acomoda e não fecha os olhos para os erros cometidos pelos governantes, seja quem for: estar sempre na mira daqueles que se sentem incomodados com sua necessária vigília. Sina que também é a sua glória, por ser justamente ela a prova cabal de que o jornalismo só deve ter um lado: o do interesse público.

LEIA MAIS EDITORIAIS

Taylor Swift e Brasil x Argentina: ninguém mais pensa no que pode dar errado neste país?

Dengue no ES: mais mortes, mais casos e as mesmas derrotas

Orla de Vila Velha não pode virar um passeio para os criminosos

Comércio aberto aos domingos e feriados veio para ficar

Falta d'água no ES: seca não pode mais pegar ninguém de surpresa

Tópicos Relacionados

imprensa Bolsonarista Petista
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria
Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados