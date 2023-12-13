Cratera em rodovia entre Fundão e Santa Teresa completa um ano

A Gazeta A reportagem de acompanhou a situação durante todo o ano , com relatos sobre os riscos de acidentes na estrada. Não somente os motoristas tinham medo, mas também moradores da região. A cratera uma faixa inteira da ES 261, sentido Fundão-Santa Teresa.

Houve reclamação porque a rodovia é um dos principais acessos de turistas à Santa Teresa e ainda por ser uma via muito utilizada para a descarga de produtores rurais, que vêm da região Serrana para a Grande Vitória.

O que diz o DER-ES

O DER-ES informou que os serviços que estão sendo realizados no local são de contenção da erosão e a restauração do pavimento.

“O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informa que os serviços que já estão sendo realizados são: contenção da erosão e restauração do pavimento. Informa ainda que o prazo para conclusão dos trabalhos é até o mês de abril de 2024”.

Erosão na ES 261

As fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo em dezembro do ano passado causaram estragos em diversas rodovias do Estado. Uma delas foi a ES 261, onde houve deslizamento de terra causado pela erosão e parte da estrada desabou.