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Causada por chuva

Cratera em rodovia entre Fundão e Santa Teresa completa um ano

Erosão na ES 261 ocorreu no início de dezembro do ano passado; segundo DER-ES, obras já começaram e previsão é de serem concluídas até abril de 2024

Publicado em 13 de Dezembro de 2023 às 12:01

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

13 dez 2023 às 12:01
Um ano após uma cratera ser aberta no km 97 da ES 261, rodovia que liga Fundão a Santa Teresa, devido às fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo no início de dezembro de 2022, os motoristas ainda precisam desviar do trecho com erosão. As obras no local já começaram e têm previsão de serem concluídas até abril de 2024, segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES).
A reportagem de A Gazeta acompanhou a situação durante todo o ano, com relatos sobre os riscos de acidentes na estrada. Não somente os motoristas tinham medo, mas também moradores da região. A cratera uma faixa inteira da ES 261, sentido Fundão-Santa Teresa.
Houve reclamação porque a rodovia é um dos principais acessos de turistas à Santa Teresa e ainda por ser uma via muito utilizada para a descarga de produtores rurais, que vêm da região Serrana para a Grande Vitória.

O que diz o DER-ES

O DER-ES informou que os serviços que estão sendo realizados no local são de contenção da erosão e a restauração do pavimento.
“O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informa que os serviços que já estão sendo realizados são: contenção da erosão e restauração do pavimento. Informa ainda que o prazo para conclusão dos trabalhos é até o mês de abril de 2024”.

Erosão na ES 261

As fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo em dezembro do ano passado causaram estragos em diversas rodovias do Estado. Uma delas foi a ES 261, onde houve deslizamento de terra causado pela erosão e parte da estrada desabou.
A estrada tem início no Centro de Fundão e é importante ligação para quem sai da Grande Vitória e do Norte do Estado em direção à Santa Teresa.

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