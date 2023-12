Cratera em rodovia entre Fundão e Santa Teresa completa um ano

Erosão na ES 261 ocorreu no início de dezembro do ano passado; segundo DER-ES, obras já começaram e previsão é de serem concluídas até abril de 2024

Um ano após uma cratera ser aberta no km 97 da ES 261, rodovia que liga Fundão a Santa Teresa, devido às fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo no início de dezembro de 2022, os motoristas ainda precisam desviar do trecho com erosão. As obras no local já começaram e têm previsão de serem concluídas até abril de 2024, segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES).