Cratera aberta há quase um ano na ES 261 entre Fundão e Santa Teresa

Cratera na ES 261, entre Fundão e Santa Teresa Crédito: Wando Fagundes

A rodovia é bastante movimentada, sendo o principal acesso a Santa Teresa. Os cuidados precisam ser redobrados para evitar acidentes, já que para seguir viagem o motorista tem que trafegar pela contramão. Morador da região, o agricultor Dinarte Demuner contou que ouve frequentemente carros freando ao chegarem no trecho do buraco. Ele reclama da situação.

“Isso é uma vergonha. Caminhões passam aqui, de vez em quando quase vemos acidentes. De noite é ainda pior, por não ter iluminação. Escuto frequentemente barulho de freadas bruscas. Talvez estejam esperando alguma tragédia. Era para resolver há mais tempo, uma rodovia importante, Santa Teresa é uma cidade com movimento. Muita gente passa por aqui e ninguém faz nada”, afirmou o agricultor em entrevista para a repórter Carol Silveira, da TV Gazeta Noroeste.

O aposentado Luiz Gonzaga disse ter medo do que pode acontecer no próximo período chuvoso, já que o verão se aproxima. Ele lembra que a rodovia é também utilizada pelo setor produtivo de municípios das montanhas para chegar à Grande Vitória e pode ocorrer um impacto ainda maior para as comunidades.

“Já passou da hora de corrigir isso. Todo sistema de produção que vem de Santa Maria, Santa Teresa, Itarana desce por aqui. Se não corrigir e vier o período chuvoso, a tendência é levar tudo. É complicado, pela importância do trecho”, relatou.

Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) , responsável pela manutenção da ES 261, informou, em nota, que em setembro, foi autorizada a ordem de início para a contratação de elaboração do projeto básico e executivo de engenharia, e a execução das obras de recuperação de pavimento de erosão.

Ainda segundo o DER, o projeto de recuperação do trecho está em análise pela equipe técnica e a previsão é de que as obras comecem em novembro.

Erosão na ES 261

As fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo em dezembro do ano passado causaram estragos em diversas rodovias do Estado. Uma delas foi a ES 261, onde houve deslizamento de terra causado pela erosão e parte da estrada desabou.

A estrada tem início no Centro de Fundão e é importante ligação para quem sai da Grande Vitória e do Norte do Estado em direção à Santa Teresa.