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Verão

Caixas de som e churrasqueira: veja o que pode nas praias do Sul do ES

Proibição vai de som alto na beira da praia, que pode render multa e apreensão de equipamentos, à circulação de animais domésticos sem coleira e guia

Publicado em 08 de Dezembro de 2023 às 11:00

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

08 dez 2023 às 11:00
Caixas de som na praia, churrasqueira e uso dos espaços são definidos pelas prefeituras
Caixas de som na praia, churrasqueira e uso dos espaços são definidos pelas prefeituras Crédito: Carlos Barros/ TV Gazeta
Som alto e churrasqueiras na beira da praia. Essas são algumas das proibições durante o período de verão nas praias do Litoral Sul do Espírito Santo. Por conta do grande número de pessoas que procuram as cidades para curtir a temporada mais quente do ano, as prefeituras divulgaram regras para o bom convívio.
As regras variam entre as cidades. Em Marataízes, por exemplo, as caixinhas de música e carros de som estão proibidos nas praias. Para vendedores ambulantes, haverá um edital para os interessados em trabalhar no município durante o verão. O edital será publicado em breve, contendo todas as regras e orientações. Só será permitida a permanência de vendedores que estiverem com alvará.
Na cidade vizinha, Presidente Kennedy, a prefeitura disse que está reforçando as regras para os banhistas nas praias do balneário. No local, também está proibido o uso de caixa de som portátil e carro de som em volume fora dos padrões. Por lá, não será permitido acender churrasqueira na faixa de areia. Os animais domésticos podem circular nas praias, mas apenas com guia e coleira. Já o comércio de ambulantes será autorizado apenas em locais permitidos pela prefeitura.
Destino de muitos turistas ao Sul do Estado, Anchieta vai multar em R$ 1.950 e apreender o equipamento de que quem desrespeitar e colocar som alto nas praias. Também é proibido fazer churrasco nas areias das praias e os ambulantes precisam estar cadastrados junto à prefeitura para trabalhar.
Animais de estimação são proibidos na faixa de areia. Devido à grande frequência de famílias, com crianças e idosos, a prática de esportes somente será autorizada em determinados horários e locais restritos.
Itapemirim e Piúma foram procuradas pela reportagem de A Gazeta, mas não responderam sobre o assunto. 

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