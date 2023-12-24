Quem são as vítimas que morreram em acidente na BR 101, na Serra

Ana Karoliny e Thieres Celestino Sodré (em destaque), vítimas de acidente na Rodovia do Contorno, na Serra Crédito: Polícia Rodoviária Federal e Redes Sociais

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Renault Sandero seguia no sentido Cariacica-Serra, quando, no km 277, bateu em um poste e capotou às margens da via.

O trio voltava de Cariacica e ia em direção a Serra junto com os outros passageiros após passarem a noite de sábado (23) no aniversário de 80 anos da avó da adolescente, segundo uma das mulheres socorridas no local. Jackson e Thieres eram amigos dos demais ocupantes do veículo, que são todos parentes. Thieres trabalhava como técnico de ar condicionado e tinha um filho de 10 anos.

"Ele era um ótimo pai. Nosso filho era apaixonado nele e está muito abalado. Tenho que ser muito forte para dar forças para ele. Muito triste receber uma notícia dessa, ainda mais na véspera de Natal", lamentou a ex-mulher de Thieres, a universitária Bruna Hackbart.

O carro girou na rodovia, bateu no poste e capotou, caindo no barranco Crédito: Polícia Rodoviária Federal

Informações preliminares apuradas pela perícia apontam que Thieres era o motorista e teria perdido o controle do carro em uma curva. O veículo girou na rodovia, bateu no poste e capotou, caindo em um barranco. Em imagens divulgadas pela PRF, é possível ver que o poste atingido pelo carro chegou a cair.

Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, ao todo sete pessoas estavam no carro. A corporação federal informou que o veículo trafegava com excesso de lotação em função dessa quantidade de ocupantes.

Os quatro sobreviventes, entre eles uma criança de seis anos que seria irmã de Ana Karoliny, foram levados ao hospital e estão com estado de saúde estável, segundo apuração da TV Gazeta.