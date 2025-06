Grande Vitória

Motoristas paralisam linhas de ônibus em protesto por assassinato de colega em Cariacica

O manobrista de ônibus Clovis Brás Júnior, 31 anos, foi morto na noite desta segunda-feira (9). Paralisação afeta o transporte em toda a Grande Vitória

Os motoristas de ônibus da Grande Vitória cruzam os braços no início da manhã desta terça-feira (10) em protesto pelo assassinato do manobrista Clovis Brás Júnior , 31 anos, na noite de segunda-feira (9), quando o profissional chegava ao trabalho na Viação Santa Zita, em Cariacica. >

Procurado pela reportagem de A Gazeta, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Estpírito Santo (Sindirodoviários), Marcos Alexandre, afirmou que a categoria reivindica mais segurança. "Estamos fazendo um protesto devido ao assassinato do companheiro no portão da Viação Santa Zita. Estamos pedindo mais segurança dentro do transporte coletivo e ao redor das garagens. Os companheiros param perto das garagens e acabam tendo seus veículos furtados", disse.>