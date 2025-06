Bairro São Francisco

Manobrista do Transcol é assassinado ao chegar para o trabalho em Cariacica

Vítima, um homem de 31 anos, foi morta na noite desta segunda-feira (9); carro do homem ficou com marca de tiro

Um homem de 31 anos que trabalhava como manobrista de ônibus do Grupo Santa Zita, uma das empresas que formam a frota do Sistema Transcol, foi assassinado na noite desta segunda-feira (9) ao chegar para o trabalho no bairro São Francisco, Cariacica, na Grande Vitória. A vítima foi identificada Clovis Brás Júnior. >