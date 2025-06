Mobilidade

Motoristas do Transcol encerram paralisação e ônibus voltam a circular

Categoria cruzou os braços no início da manhã desta terça-feira (10) por conta do assassinato de um manobrista de ônibus do Grupo Santa Zita, do Sistema Transcol

Publicado em 10 de junho de 2025 às 08:17

Sindicato faz manifestação por manobrista assassinado em Cariacica Crédito: Paulo Ricardo Sobral

Os motoristas do Sistema Transcol decidiram, em assembleia realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Estírito Santo (Sindirodoviários) em Cariacica, encerrar a paralisação que acontecia desde o início da manhã desta terça-feira (10). Por volta das 7h30, os trabalhadores retornaram e os coletivos voltaram a circular. A manifestação ocorreu por conta do assassinato de um manobrista de ônibus do Grupo Santa Zita.>

O presidente do Sindirodoviários, Marcos Alexandre, pediu desculpas pelo transtorno causado à população e explicou que, como liderança da categoria, não poderia deixar de realizar protesto pela morte do colega, o manobrista Clovis Brás Júnior, de 31 anos, assassinado quando estava chegando à Viação Santa Zita, em Cariacica, para trabalhar, na noite de segunda-feira (9). >

“Acredito que o secretário de Segurança deve chamar a gente para conversar, para podermos pontuar quais são os locais que precisam de mais segurança”. O presidente do Sindirodoviários também informou que todos os ônibus do Transcol voltariam a circular.>

Polícia Civil acredita que manobrista pode ter sido executado

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Santos Arruda, a corporação investiga e trabalha com a hipótese de uma execução. "Estamos trabalhando no caso desde ontem (9). As equipes estão tentando entender a dinâmica. Em crimes dessa magnitude é preciso entender o que aconteceu”, disse.>

A princípio, verificou-se que não levaram nada. Então, de cara, se descartou a hipótese de um latrocínio (roubo seguido de morte). A linha de investigação que está sendo analisada agora é de uma possível execução. Uma execução pode acontecer por vários motivos, sejam eles pessoais ou materiais Delegado José Darcy Arruda Delegado-geral da Polícia Civil

Governo discorda de paralisação

O secretário de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo (Semobi-ES), Fábio Damasceno, disse em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, que estava desde às 3h da manhã negociando com representes dos rodoviários. Segundo ele, ainda não é possível afirmar que o crime tenha ligação com o Sistema Transcol e, por isso, discorda da paralisação. >

"Temos que dizer que (o crime) não tem nada a ver com o Transcol o que aconteceu. Não foi no Sistema Transcol. É como qualquer outro trabalhador que se dirige ao trabalho e pode estar sujeito a esse tipo de ação, ainda mais em locais ermos e muitas garagens ficam em locais mais ermos. Então, não faz sentido usar isso para reivindicar qualquer coisa e prejudicar a nossa população. A população não tem nada a ver com isso. Essa é uma questão de segurança pública e a polícia está apurando.", afirmou o secretário. >

Além disso, Fábio Damasceno explicou que a secretaria pretende tomar as medidas judiciais para que esse tipo de manifestação não ocorra novamente. "Com todo o trabalho que a força de segurança está fazendo, com redução no número de homicídios, com redução no número de assaltos em coletivo, não faz sentido esse tipo de paralisação", disse.>

Sobre o crime

Um homem de 31 anos que trabalhava como manobrista de ônibus do Grupo Santa Zita, uma das empresas que formam a frota do Sistema Transcol, foi assassinado na noite desta segunda-feira (9) ao chegar para o trabalho no bairro São Francisco, Cariacica, na Grande Vitória. A vítima foi identificada Clovis Brás Júnior. >

Segundo testemunhas ouvidas pelo repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, o crime teve características de execução. A vítima estava chegando para trabalhar na empresa quando foi surpreendida pelo criminoso. Ele teria tentado correr, porém foi atingido pelo disparo. O tiro ainda perfurou o carro dele, um Renault Sandero Stepway, na porta do carona.>

O carro da vítima (Renault Sandero Stepway) foi atingido por pelo menos um tiro Crédito: Daniel Marçal

Até o momento da publicação, nenhum suspeito foi preso ou identificado. A Polícia Militar também foi procurada e perguntada sobre mais detalhes da ocorrência. Ceturb e GVBus também foram procuradas para mais detalhes.>

