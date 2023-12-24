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Tragédia na estrada

Três morrem e 4 ficam feridos em acidente na Rodovia do Contorno na Serra

Morreram uma adolescente e dois homens na colisão, na manhã deste domingo (24); no veículo estavam sete pessoas, entre amigos e familiares

Publicado em 24 de Dezembro de 2023 às 09:20

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

24 dez 2023 às 09:20
Três pessoas morrem após carro capotar após bater em poste na Rodovia do Contorno
Três pessoas morreram após carro bater em poste e capotar, na Rodovia do Contorno Crédito: Polícia Rodoviária Federal
Um acidente envolvendo um carro matou três pessoas e deixou outras quatro feridas por volta das 5h37 deste domingo (24), véspera de Natal, na Rodovia do Contorno (trecho da BR 101), na Serra. Entre as vítimas estão Ana Karoliny, de 13 anos, Thieres Celestino Sodré, de 33 anos, e Jackson Barreto Ferreira, de 35 anos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Renault Sandero seguia no sentido Cariacica-Serra, quando, no km 277, bateu em um poste e capotou às margens da via. 

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Quem são as vítimas que morreram em acidente na BR 101, na Serra

Informações preliminares apuradas pela perícia apontam que Thieres era o motorista e teria perdido o controle na curva. O carro girou na rodovia, bateu no poste e capotou, caindo no barranco. Em imagens divulgadas pela PRF, é possível ver que o poste atingido pelo carro chegou a cair.
A corporação informou que o veículo estava com excesso de lotação. Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, havia sete pessoas no carro, entre familiares e amigos. Os dois homens mortos eram amigos da família, que voltava de uma festa de aniversário da avó, segundo uma mulher que estava no carro e foi socorrida.
Já a adolescente fazia parte do núcleo familiar, além de ser filha de uma das feridas. Os quatro sobreviventes, entre eles uma criança de seis anos, foram levados ao hospital e estão com estado de saúde estável, segundo apuração da TV Gazeta.

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