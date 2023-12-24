Três morrem e 4 ficam feridos em acidente na Rodovia do Contorno na Serra

Três pessoas morreram após carro bater em poste e capotar, na Rodovia do Contorno Crédito: Polícia Rodoviária Federal

Informações preliminares apuradas pela perícia apontam que Thieres era o motorista e teria perdido o controle na curva. O carro girou na rodovia, bateu no poste e capotou, caindo no barranco. Em imagens divulgadas pela PRF, é possível ver que o poste atingido pelo carro chegou a cair.

A corporação informou que o veículo estava com excesso de lotação. Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, havia sete pessoas no carro, entre familiares e amigos. Os dois homens mortos eram amigos da família, que voltava de uma festa de aniversário da avó, segundo uma mulher que estava no carro e foi socorrida.