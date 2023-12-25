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Trágedia nas estradas

ES registra 10 mortes e sete feridos em acidentes no feriadão de Natal

Ao todo, foram registrados seis acidentes graves em um período de quatro dias; a maioria das mortes ocorreu na BR 101

Publicado em 25 de Dezembro de 2023 às 19:02

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

25 dez 2023 às 19:02
Três pessoas morrem após carro capotar após bater em poste na Rodovia do Contorno
Três pessoas morreram após carro bater em poste e capotar na Rodovia do Contorno Crédito: Polícia Rodoviária Federal
O feriadão de Natal (25) foi violento nas estradas capixabas, tanto em rodovias federais quanto em vias dentro dos municípios. Da noite de quinta-feira (21), quando o trânsito começou a ficar mais movimentado em função da proximidade da festa natalina, até o começo da noite desta segunda-feira (25), foram registrados ao menos seis acidentes graves, que resultaram em 10 mortes.
Desses, três acidentes ocorreram por colisão frontal, dois por atropelamentos e outro por perda de controle na condução do veículo, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e de relatos das polícias Civil e Militar. A maior parte dos acidentes acontece em trechos da BR 101, com quatro registros de colisões só nessa via. 
O dia mais violento foi o domingo (24), véspera de Natal, quando três acidentes deixaram sete pessoas mortas em vias capixabas. Em um deles, as vítimas José Roberto, de 61 anos, Maria Aparecida Rosa Roberto, 52 anos, que eram um casal, e o namorado da filha deles, Fernando Porto de Almeida, de 21, morreram após batida entre o carro onde estavam e um caminhão. A colisão foi no km 55 da BR 101, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo.
ES registra 10 mortes e sete feridos em acidentes no feriadão de Natal
OS ACIDENTES NO FERIADÃO DE NATAL

QUINTA (21)

  • A BR 101 foi a rodovia onde mais aconteceram acidentes durante o feriadão. O primeiro deles foi na quinta-feira (21), quando um motorista morreu no km 234 da BR 101, no distrito de Timbuí, em Fundão, após o veículo em que ele estava colidir de frente com uma carreta, segundo a PRF. A vítima era o  vice-presidente da Câmara do município, Félix Tesch Francisco (Republicanos). Ele deixou a esposa grávida e uma filha.
Vereador se envolveu em batida de frente na BR 101, em Fundão
Vereador Félix Tesch após se envolver em batida de frente na BR 101, em Fundão Crédito: Divulgação/PRF e Câmara Municipal de Fundão

SEXTA-FEIRA (22)

  • Uma mulher de 30 anos morreu atropelada por um carro na altura do km 201 da BR 101, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (22), por volta das 21h20. A identidade da vítima não foi informada. Apesar de não haver mais detalhes de como aconteceu o acidente, a PRF informou que o carro, um Hyundai HB20 branco, era conduzido por uma mulher de 51 anos e ficou com parte do para-choque amassado.
Frente do veículo envolvido acidente ficou com avarias
Frente do veículo envolvido acidente ficou com avarias Crédito: Divulgação/PRF

SÁBADO (23)

  • Três pessoas também morreram e uma ficou ferida em um grave acidente envolvendo um carro e uma carreta. O acidente aconteceu no km 55 da BR 101, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, por volta de 20h15. Segundo a apuração da TV Gazeta, uma testemunha relatou à Polícia Rodoviária Federal que o carro da família tentou ultrapassagem e acabou batendo frontalmente com um caminhão. Morreram na colisão o casal José Roberto, de 61 anos, Maria Aparecida Rosa Roberto, 52 anos, e o namorado da filha deles, Fernando Porto de Almeida, de 21 anos. A filha do casal ficou ferida.

DOMINGO (24)

  • A véspera de Natal, uma das datas mais esperadas do ano, foi marcada por um grave acidente, ocorrido na Rodovia do Contorno (trecho da BR 101), às 5h30 da manhã, no km 277. Um grupo de sete pessoas seguia no sentido Cariacica-Serra quando o motorista teria perdido o controle do veículo, batido em um poste e capotado em um barranco. Com a batida, três dos ocupantes morreram, sendo eles Ana Karoliny, de 13 anos, Thieres Celestino Sodré, de 33 anos, e Jackson Barreto Ferreira, de 35 anos. Os outros passageiros ficaram feridos e foram levados ao hospital, mas receberam alta.
Ana Karoliny e Thieres Celestino Sodré, vítimas de acidente na Rodovia do Contorno, na Serra
Ana Karoliny e Thieres Celestino Sodré, vítimas de acidente na Rodovia do Contorno, na Serra Crédito: Polícia Rodoviária Federal e Redes Sociais
  • Um atropelamento causou a morte de um homem, de 62 anos, e deixou uma mulher e outro homem feridos no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no final da manhã de domingo (24). Em gravação de câmera de videomonitoramento é possível ver o momento em que a vítima, a mulher e uma terceira pessoa atravessam a faixa de pedestres quando uma caminhonete os acerta. Pelo vídeo é possível ver que o sinal de travessia para pedestres estava fechado.

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