ES registra 10 mortes e sete feridos em acidentes no feriadão de Natal

Ao todo, foram registrados seis acidentes graves em um período de quatro dias; a maioria das mortes ocorreu na BR 101

Desses, três acidentes ocorreram por colisão frontal, dois por atropelamentos e outro por perda de controle na condução do veículo, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e de relatos das polícias Civil e Militar. A maior parte dos acidentes acontece em trechos da BR 101, com quatro registros de colisões só nessa via.