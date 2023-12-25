O feriadão de Natal (25) foi violento nas estradas capixabas, tanto em rodovias federais quanto em vias dentro dos municípios. Da noite de quinta-feira (21), quando o trânsito começou a ficar mais movimentado em função da proximidade da festa natalina, até o começo da noite desta segunda-feira (25), foram registrados ao menos seis acidentes graves, que resultaram em 10 mortes.
Desses, três acidentes ocorreram por colisão frontal, dois por atropelamentos e outro por perda de controle na condução do veículo, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e de relatos das polícias Civil e Militar. A maior parte dos acidentes acontece em trechos da BR 101, com quatro registros de colisões só nessa via.
O dia mais violento foi o domingo (24), véspera de Natal, quando três acidentes deixaram sete pessoas mortas em vias capixabas. Em um deles, as vítimas José Roberto, de 61 anos, Maria Aparecida Rosa Roberto, 52 anos, que eram um casal, e o namorado da filha deles, Fernando Porto de Almeida, de 21, morreram após batida entre o carro onde estavam e um caminhão. A colisão foi no km 55 da BR 101, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo.
ES registra 10 mortes e sete feridos em acidentes no feriadão de Natal
OS ACIDENTES NO FERIADÃO DE NATAL
QUINTA (21)
- A BR 101 foi a rodovia onde mais aconteceram acidentes durante o feriadão. O primeiro deles foi na quinta-feira (21), quando um motorista morreu no km 234 da BR 101, no distrito de Timbuí, em Fundão, após o veículo em que ele estava colidir de frente com uma carreta, segundo a PRF. A vítima era o vice-presidente da Câmara do município, Félix Tesch Francisco (Republicanos). Ele deixou a esposa grávida e uma filha.
- A colisão frontal também foi a causa de outro acidente com morte, na quinta-feira (21). Uma motociclista de 26 anos morreu depois de a moto que ela pilotava colidir com uma carreta no km 112,7 da BR 262, em Venda Nova do Imigrante, região Serrana do Espírito Santo.
SEXTA-FEIRA (22)
- Uma mulher de 30 anos morreu atropelada por um carro na altura do km 201 da BR 101, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (22), por volta das 21h20. A identidade da vítima não foi informada. Apesar de não haver mais detalhes de como aconteceu o acidente, a PRF informou que o carro, um Hyundai HB20 branco, era conduzido por uma mulher de 51 anos e ficou com parte do para-choque amassado.
SÁBADO (23)
- Três pessoas também morreram e uma ficou ferida em um grave acidente envolvendo um carro e uma carreta. O acidente aconteceu no km 55 da BR 101, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, por volta de 20h15. Segundo a apuração da TV Gazeta, uma testemunha relatou à Polícia Rodoviária Federal que o carro da família tentou ultrapassagem e acabou batendo frontalmente com um caminhão. Morreram na colisão o casal José Roberto, de 61 anos, Maria Aparecida Rosa Roberto, 52 anos, e o namorado da filha deles, Fernando Porto de Almeida, de 21 anos. A filha do casal ficou ferida.
DOMINGO (24)
- A véspera de Natal, uma das datas mais esperadas do ano, foi marcada por um grave acidente, ocorrido na Rodovia do Contorno (trecho da BR 101), às 5h30 da manhã, no km 277. Um grupo de sete pessoas seguia no sentido Cariacica-Serra quando o motorista teria perdido o controle do veículo, batido em um poste e capotado em um barranco. Com a batida, três dos ocupantes morreram, sendo eles Ana Karoliny, de 13 anos, Thieres Celestino Sodré, de 33 anos, e Jackson Barreto Ferreira, de 35 anos. Os outros passageiros ficaram feridos e foram levados ao hospital, mas receberam alta.
- Um atropelamento causou a morte de um homem, de 62 anos, e deixou uma mulher e outro homem feridos no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no final da manhã de domingo (24). Em gravação de câmera de videomonitoramento é possível ver o momento em que a vítima, a mulher e uma terceira pessoa atravessam a faixa de pedestres quando uma caminhonete os acerta. Pelo vídeo é possível ver que o sinal de travessia para pedestres estava fechado.