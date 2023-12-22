Mulher morre em acidente de moto na BR 262 em Venda Nova do Imigrante

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Um homem foi preso após ser flagrado com uma pistola calibre 9 milímetros de uso restrito durante uma operação da Polícia Civil em Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo. Ele é investigado por crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, no âmbito da Lei Maria da Penha. Ele não teve nome e idade divulgados.
De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliar, realizado com apoio da Guarda Civil Municipal.
Na residência do investigado, os policiais encontraram uma pistola calibre 9 milímetros, três carregadores e 12 munições.
Segundo a corporação, a apreensão atende à determinação legal de retirada de armas de pessoas investigadas por crimes de violência doméstica, medida que busca proteger a vítima e prevenir novos episódios de violência.
O homem foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. As investigações sobre o caso continuam.
Diversas porções de drogas foram encontradas escondidas dentro do capacete de um motociclista durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (31). A abordagem aconteceu em um trecho da rodovia na localidade de Safra.
Dentro de uma sacola plástica escondida no capacete, os policiais encontraram 60 pinos de cocaína, 16 pedras de crack e seis buchas de maconha. O suspeito foi encaminhado, junto ao material apreendido, para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
A Polícia Civil foi procurada para informar os procedimentos adotados no caso, mas não havia retornado até a publicação desta reportagem.
Um idoso de 79 anos foi preso em flagrante por manter a esposa, de 70 anos, em cárcere privado em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. A operação da Polícia Civil foi realizada após familiares da vítima denunciarem a situação à Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa (DEPPI).
Segundo a Polícia Civil, os agentes foram até a casa do casal, onde foram recebidos pelo suspeito. Pouco depois, a idosa saiu chorando e pediu para ser resgatada. Ela contou aos policiais que o marido restringia sua locomoção e fazia ameaças constantes, dizendo que colocaria fogo nela e em seus pertences. Durante a abordagem, o homem ainda tentou impedir a ação policial e afirmou que a mulher "pertencia a ele".
O suspeito foi levado para a 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde foi autuado em flagrante. Em seguida, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). A vítima foi entregue aos familiares, que também ficaram responsáveis pelo veículo dela, estacionado na residência do casal.
O velório e o sepultamento de Monique Oliveira Fernandes, de 33 anos, morta pelo marido e enterrada dentro de casa em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, serão realizados a partir das 19h desta sexta-feira (31), no Cemitério de Carangola, em Minas Gerais, cidade onde ela nasceu.
O corpo foi liberado aos familiares na manhã desta sexta-feira. Monique estava desaparecida desde o dia 7 de julho e foi encontrada morta há uma semana, no último dia 24, enterrada dentro da casa onde morava.
O companheiro dela, Mário Almeida Pinto, de 46 anos, apresentou-se espontaneamente à Polícia Civil, confessou o feminicídio e foi preso. O caso segue sob investigação.
O trecho recentemente duplicado na BR 101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, será liberado para os motoristas neste sábado (1º). A nova pista, com 5,5 quilômetros de extensão, fica entre os quilômetros 357,7, no trevo de acesso a Alfredo Chaves, e 363,2, e amplia a faixa contínua de duplicação entre Vitória e o trecho Sul da rodovia.
Segundo a Ecovias Capixaba, outros 4,5 quilômetros de duplicação devem ser entregues até o fim de agosto. As obras fazem parte do pacote de duplicação da BR 101 entre Anchieta e Iconha.
Um homem de 38 anos foi preso suspeito de estuprar a enteada, de 12 anos, e a filha, de 10, em Viana, na Grande Vitória. Segundo a Polícia Civil, a investigação começou depois que a mãe da adolescente procurou a delegacia após a filha contar que havia sido vítima de abuso sexual. Na apuração, a irmã mais nova também revelou ter sido abusada pelo pai. As duas meninas disseram ainda que eram ameaçadas para não contar os crimes.
De acordo com a polícia, o suspeito aproveitava os momentos em que a mãe não estava em casa para cometer os abusos. Após a separação do casal, os crimes continuaram durante as visitas das meninas à casa do investigado.
Durante as diligências, a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) constatou que o investigado também possui registros de violência doméstica. A Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito, mas, quando o mandado foi cumprido, ele já estava preso em flagrante por outro caso de violência doméstica, desta vez contra a atual companheira.
Uma mulher foi presa com uma pistola, dois carregadores municiados e cerca de 1,5 quilo de drogas em um ônibus que seguia do Rio de Janeiro para Vitória, no Espírito Santo. O flagrante ocorreu nesta sexta-feira (31), durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101, em Guarapari.
Segundo a corporação, cães farejadores ajudaram as equipes a localizar porções de haxixe e skank com a passageira. Ela foi presa em flagrante e encaminhada à Superintendência Regional da PRF, em Vila Velha.
Durante a mesma operação, um adolescente também foi flagrado transportando quatro armas de fogo e cerca de 1,5 quilo de haxixe e maconha. Os dois foram detidos. A reportagem busca atualização sobre o encaminhamento dado aos envolvidos.
Uma comerciante foi agredida física e verbalmente por um cliente na noite de quinta-feira (30), em um bar na localidade de Agrovila, zona rural de Guaçuí, na região do Caparaó do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida com um soco no rosto e imobilizada com um golpe conhecido como "mata-leão".
De acordo com o relato da proprietária do estabelecimento, o suspeito chegou ao bar alterado e permaneceu consumindo bebidas alcoólicas ao longo do dia. Quando ela pediu que ele parasse de beber e deixasse o local, passou a ser agredida e ameaçada de morte. A violência só foi interrompida após a intervenção de uma testemunha que estava no estabelecimento.
Após as agressões, o homem ainda quebrou diversos objetos do bar, entre eles cadeiras, garrafas e o vidro do balcão. Ainda segundo a PM, ao ser abordado, o suspeito continuou agressivo e voltou a ameaçar a comerciante de morte, inclusive na presença dos policiais.
Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Alegre, onde foi autuado pelos crimes de dano, ameaça, injúria real e pela contravenção penal de vias de fato. Segundo a Polícia Civil, o homem foi encaminhado ao sistema prisional.
Uma aposta simples registrada em Linhares, no Norte do Espírito Santo, faturou sozinha o prêmio milionário do concurso 3749 da Lotofácil. O bilhete, feito na Loterial Altoé Ltda. ao custo de R$ 3,50, rendeu ao apostador R$ 1.290.821,15, informou a Caixa Econômica Federal.
As dezenas sorteadas foram: 01 - 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25.
Para conquistar o prêmio principal da Lotofácil, é preciso acertar os 15 números sorteados. Na aposta simples, o jogador escolhe 15 dezenas entre as 25 disponíveis.
Um homem de 53 anos foi preso em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, suspeito de matar Fábio Júnio Graunke, de 34 anos, no último dia 20 de julho, na localidade de Rio Ponte, em Domingos Martins. Além desse crime, ele é acusado de um homicídio cometido em 2007 em Afonso Cláudio.
A prisão preventiva foi cumprida na última segunda-feira (27). Segundo a Polícia Civil, o suspeito, que não teve o nome divulgado, estava escondido na zona rural de Santa Maria de Jetibá e utilizava uma identidade falsa para dificultar sua localização.
A corporação não divulgou detalhes sobre a investigação da morte de Fábio Júnio. No entanto, informou que o suspeito de cometer o crime também era procurado por um homicídio ocorrido em 5 de maio de 2007, em Afonso Cláudio. De acordo com a Polícia Civil, naquele caso, após uma discussão motivada por razões fúteis, o investigado esfaqueou a vítima e, em seguida, lançou o corpo em um rio na tentativa de ocultar o crime. Desde então, ele vivia em Santa Maria de Jetibá.