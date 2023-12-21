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Tristeza

Escola que viralizou com homenagem a professor é furtada em Ibatiba

Suspeito invadiu o colégio David Gomes na madrugada da última quarta-feira (20) e furtou uma quantia de R$ 1 mil reais, que estava em um cofre

Publicado em 21 de Dezembro de 2023 às 19:18

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

21 dez 2023 às 19:18
Escola David Gomes, em Ibatiba
Fachada da escola Municipal David Gomes, em Ibatiba Crédito: Prefeitura de Ibatiba
A escola David Gomes, da rede municipal de Ibatiba, foi invadida e furtada na madrugada de quarta-feira (20). De acordo com a Polícia Militar, um homem entrou na instituição, arrancou o vidro da secretaria e furtou cerca de R$ 1 mil em espécie. Em junho deste ano, a escola viralizou após alunos fazerem um corredor humano para homenagear um professor que iria se aposentar. A polícia ainda procura pelo suspeito de invadir a escola.
De acordo com a Polícia Militar, foi a coordenadora da escola que entrou em contato informando sobre o furto. Após ver as câmeras de videomonitoramento, a profissional relatou que o suspeito pulou o muro do colégio e, por meio de uma fresta, passou com bastante dificuldade para o interior da escola. Ainda conforme informações do boletim de ocorrência, o dinheiro furtado estava em um pequeno cofre, na sala da secretaria.
Para conseguir fazer o furto, o homem teria ainda arrancado o vidro do cômodo que, de acordo com a coordenadora, além de ser pesado, chega a medir aproximadamente 2 metros. Segundo a PMES, a guarnição fez patrulhamento em todos os bairros, mas não encontrou o suspeito.
Já a Polícia Civil informou que, em situações onde não há detidos em flagrante, como este caso, é essencial que a vítima registre o ocorrido junto à Polícia Civil, o que possibilita que as autoridades tomem conhecimento do caso e iniciem as investigações necessárias. O registro pode ser efetuado pessoalmente em uma delegacia ou por meio da Delegacia Online, acessível em https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br.

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