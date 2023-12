Escola que viralizou com homenagem a professor é furtada em Ibatiba

Suspeito invadiu o colégio David Gomes na madrugada da última quarta-feira (20) e furtou uma quantia de R$ 1 mil reais, que estava em um cofre

De acordo com a Polícia Militar, foi a coordenadora da escola que entrou em contato informando sobre o furto. Após ver as câmeras de videomonitoramento, a profissional relatou que o suspeito pulou o muro do colégio e, por meio de uma fresta, passou com bastante dificuldade para o interior da escola. Ainda conforme informações do boletim de ocorrência, o dinheiro furtado estava em um pequeno cofre, na sala da secretaria.