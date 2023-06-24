Com 'corredor humano', alunos homenageiam professor que se aposentou em Ibatiba

Alunos da escola David Gomes, da rede municipal de Ibatiba , surpreenderam um professor na manhã desta sexta-feira (23). Os estudantes fizeram um “corredor humano” para aplaudir o docente no último dia de aula antes de se aposentar. Veja vídeo:

"Eu peguei minha mochila e, quando eu boto o pé na porta, vejo aquele corredor de ‘menino’. Ali passou todo um filme na minha cabeça, dos 35 anos que passei em sala de aula" Jacy Silveira Nunes - professor

Jacy saía da última aula do dia, com uma turma do 5º ano, quando recebeu a surpresa. A homenagem foi organizada pelos alunos, juntamente com a direção e a coordenação da escola. “Nós temos que reconhecer e sermos gratos às pessoas enquanto se tem vida. Foi um reconhecimento por todos esses anos de trabalho prestado”, explica a diretora da instituição, Elizângela Silveira.

Jacy assinando o caderno de ponto pela última vez. Crédito: Arquivo Pessoal

O vídeo mostra o professor caindo em lágrimas ao ver os alunos, choro que, segundo ele, foi símbolo da relação de carinho e respeito que foi construída durante todos esses anos. “Eu chorei, confesso, não teve jeito. Sempre gostei muito do que eu faço. Foi a maior felicidade que senti na minha vida”, conta.

Aos 60 anos, Jacy era professor de Matemática, História e Geografia, em duas turmas do 5º ano. Após 35 anos nas salas de aula, ele se aposentou da rede municipal de Ibatiba, mas segue como pedagogo na rede estadual.

Criado na zona rural do município, o professor trabalhou desde a adolescência na cultura de subsistência, dividindo os estudos com a rotina nas plantações de café, milho, arroz e feijão. No último dia em sala de aula, Jacy entende que a entrada na faculdade de pedagogia, em 1993, representou não só a realização de um sonho, mas o início de uma carreira que seria sua paixão.