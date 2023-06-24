Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
35 anos na sala de aula

Com 'corredor humano', alunos homenageiam professor que se aposentou em Ibatiba

Homenagem foi na manhã desta sexta-feira (23), na escola David Gomes, onde o docente deu a última aula; assista ao vídeo
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

24 jun 2023 às 09:29

Publicado em 24 de Junho de 2023 às 09:29

Alunos da escola David Gomes, da rede municipal de Ibatiba, surpreenderam um professor na manhã desta sexta-feira (23). Os estudantes fizeram um “corredor humano” para aplaudir o docente no último dia de aula antes de se aposentar. Veja vídeo:
"Eu peguei minha mochila e, quando eu boto o pé na porta, vejo aquele corredor de ‘menino’. Ali passou todo um filme na minha cabeça, dos 35 anos que passei em sala de aula"
Jacy Silveira Nunes - professor
Jacy saía da última aula do dia, com uma turma do 5º ano, quando recebeu a surpresa. A homenagem foi organizada pelos alunos, juntamente com a direção e a coordenação da escola. “Nós temos que reconhecer e sermos gratos às pessoas enquanto se tem vida. Foi um reconhecimento por todos esses anos de trabalho prestado”, explica a diretora da instituição, Elizângela Silveira.
Com 'corredor humano', alunos homenageiam professor que se aposentou em Ibatiba
Jacy assinando o caderno de ponto pela última vez.  Crédito: Arquivo Pessoal
O vídeo mostra o professor caindo em lágrimas ao ver os alunos, choro que, segundo ele, foi símbolo da relação de carinho e respeito que foi construída durante todos esses anos. “Eu chorei, confesso, não teve jeito. Sempre gostei muito do que eu faço. Foi a maior felicidade que senti na minha vida”, conta.
Aos 60 anos, Jacy era professor de Matemática, História e Geografia, em duas turmas do 5º ano. Após 35 anos nas salas de aula, ele se aposentou da rede municipal de Ibatiba, mas segue como pedagogo na rede estadual.
Criado na zona rural do município, o professor trabalhou desde a adolescência na cultura de subsistência, dividindo os estudos com a rotina nas plantações de café, milho, arroz e feijão. No último dia em sala de aula, Jacy entende que a entrada na faculdade de pedagogia, em 1993, representou não só a realização de um sonho, mas o início de uma carreira que seria sua paixão.
“Tive a oportunidade de lidar com muitos alunos que não queriam nada com nada, e quando a gente mostrou a realidade do dia a dia, eles entenderam o propósito deles [...] Lecionar para mim é uma oportunidade de formar cidadãos, de construir e reconstruir a sociedade”, relata.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Educação Ibatiba Professores
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Qual a melhor maneira de aprender uma nova língua?
Imagem de destaque
Ministério Público, prefeituras do ES e Marinha: 20 mil vagas em concursos e seleções
Imagem de destaque
Fiéis levam chaves ao Convento e abrem ciclo de bênçãos da Festa da Penha 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados