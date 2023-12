ES vai inaugurar mais barragens para combater seca, diz Casagrande

Informação foi divulgada pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta; municípios da Região Norte têm enfrentado problemas devido à estiagem; confira

Diante do período de estiagem enfrentado por municípios da Região Norte do Espírito Santo, o governo do Estado vai inaugurar mais barragens para combater a seca. A informação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande, em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta quarta-feira (27).