Cratera em rodovia entre Fundão e Santa Teresa está em obras

Um homem de 27 anos foi preso após um cumprimento de prisão preventiva, na sexta-feira (7), em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. A identidade dele não foi divulgada. De acordo com a Polícia Civil (PC), ele é investigado pelos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.





Ainda de acordo com a polícia, ele possui extenso histórico criminal, com passagens por tentativa de homicídio, tráfico de drogas e já havia sido preso em duas oportunidades. Além disso, é reincidente na prática de crimes de violência doméstica.





A ação foi realizada pela PC e contou com o apoio da Guarda Civil Municipal de Presidente Kennedy e do Setor de Videomonitoramento do município, que ajudou a localizar o investigado.