Casagrande espera solução para BR 101 até março

Em entrevista ao Bom Dia ES, na manhã desta quarta-feira (27), governador do Espírito Santo se mostrou otimista e disse que “tem muita chance de acontecer”; confira

Renato Casagrande, governador do Espirito Santo. (Ricardo Medeiros)

Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta quarta-feira (27), Casagrande se mostrou otimista e disse que “tem muita chance de acontecer”.

“Nós estamos na expectativa de, agora no início do ano de 2024, em março, a gente ter uma solução para a BR 101. Essa solução é o Tribunal de Contas da União aceitar a proposta do Ministério dos Transportes, para que a atual empresa (concessionária), a Eco 101, reassuma as obras em um novo pacto, uma nova pactuação. Isso adiantaria e adiantará as obras, tem muita chance de acontecer.”

No último dia 15, o chefe do Executivo capixaba havia destacado que, caso se chegue a um consenso, as obras da BR 101 poderão ser retomadas em até seis meses.

O governador diz esperar ainda uma solução para a ferrovia até Anchieta e a conclusão da primeira etapa do projeto para realização das obras da BR 262, até Marechal Floriano. O projeto em desenvolvimento tem três fases. A primeira até Marechal, depois até Venda Nova do Imigrante e, por fim, até a divisa do Estado com Minas Gerais.

“Se você termina uma etapa e consegue contratar parte dessa obra, você já começa a eliminar esses gargalos.”

Casagrande frisou que o Espírito Santo tem alguns gargalos históricos e que, apesar da importância da entrega do Contorno do Mestre Álvaro, neste mês de dezembro, a BR 101 e a 262, além da falta de conectividade da malha ferroviária capixaba com a malha ferroviária nacional, dificultam o desenvolvimento do Estado.

“Por isso que essa agenda é uma agenda do passado e que a gente força muito o governo federal. Temos encontrado no ministro (dos Transportes) Renan Filho uma boa receptividade. O presidente Lula veio aqui (para a inauguração do Contorno) e tratei de todos os temas com ele. Ele se comprometeu também em a gente fazer e dar sequência a esses investimentos, que são importantes para nós.”

