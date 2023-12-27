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Infraestrutura

Casagrande espera solução para BR 101 até março

Em entrevista ao Bom Dia ES, na manhã desta quarta-feira (27), governador do Espírito Santo se mostrou otimista e disse que “tem muita chance de acontecer”; confira

Publicado em 27 de Dezembro de 2023 às 08:59

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

27 dez 2023 às 08:59
Renato Casagrande, governador do Espirito Santo
Renato Casagrande, governador do Espirito Santo Crédito: Ricardo Medeiros
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), espera por uma solução para a BR 101 até março de 2024. Atualmente, a proposta de renegociação do contrato da Ecorodovias está em análise pelo Tribunal de Contas da União (TCU), e a continuidade das obras na rodovia depende desse aval.
Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta quarta-feira (27), Casagrande se mostrou otimista e disse que “tem muita chance de acontecer”.
“Nós estamos na expectativa de, agora no início do ano de 2024, em março, a gente ter uma solução para a BR 101. Essa solução é o Tribunal de Contas da União aceitar a proposta do Ministério dos Transportes, para que a atual empresa (concessionária), a Eco 101, reassuma as obras em um novo pacto, uma nova pactuação. Isso adiantaria e adiantará as obras, tem muita chance de acontecer.”
No último dia 15, o chefe do Executivo capixaba havia destacado que, caso se chegue a um consenso, as obras da BR 101 poderão ser retomadas em até seis meses.

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O governador diz esperar ainda uma solução para a ferrovia até Anchieta e a conclusão da primeira etapa do projeto para realização das obras da BR 262, até Marechal Floriano. O projeto em desenvolvimento tem três fases. A primeira até Marechal, depois até Venda Nova do Imigrante e, por fim, até a divisa do Estado com Minas Gerais.
“Se você termina uma etapa e consegue contratar parte dessa obra, você já começa a eliminar esses gargalos.”
Casagrande frisou que o Espírito Santo tem alguns gargalos históricos e que, apesar da importância da entrega do Contorno do Mestre Álvaro, neste mês de dezembro, a BR 101 e a 262, além da falta de conectividade da malha ferroviária capixaba com a malha ferroviária nacional, dificultam o desenvolvimento do Estado.
“Por isso que essa agenda é uma agenda do passado e que a gente força muito o governo federal. Temos encontrado no ministro (dos Transportes) Renan Filho uma boa receptividade. O presidente Lula veio aqui (para a inauguração do Contorno) e tratei de todos os temas com ele. Ele se comprometeu também em a gente fazer e dar sequência a esses investimentos, que são importantes para nós.”

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