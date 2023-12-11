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Leonel Ximenes

R$ 7,3 bilhões: chuva e seca causam prejuízo bilionário ao ES em 10 anos

Quase 4 milhões de pessoas, número equivalente ao da população do Estado, sofreram as consequências do desequilíbrio ambiental

Publicado em 11 de Dezembro de 2023 às 03:11

Públicado em 

11 dez 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Seca em rio de Colatina (2016) e inundação em Vila Pavão (2022): fenômenos atingiram a mesma região do ES, o Noroeste
Seca em rio de Colatina (2016) e inundação em Vila Pavão (2022): fenômenos atingiram a mesma região do ES, a Noroeste Crédito: Divulgação
As mudanças climáticas, as seguidas agressões ambientais e a inércia e a incompetência do Poder Público para enfrentar esse cenário estão provocando prejuízos pesados ao Espírito Santo. Em outras palavras: está doendo no bolso.
De acordo com o “Atlas Digital de Desastres no Brasil”, elaborado e mantido pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDR), é bilionária a conta assumida pelo Estado, ao longo de uma década, com as sucessivas estiagens e secas, além das chuvas intensas.
No período de 2013 a 2022, os prejuízos acumulados à economia do Estado, segundo a pasta, foram de R$ 7,3 bilhões com água demais e calor excessivo. Já os danos no território capixaba foram de quase R$ 207 milhões.
Ao longo desse período, segundo o levantamento, foram afetadas 3.908.041 pessoas no Espírito Santo, evidenciando a gravidade do problema ambiental. Com relação aos desabrigados e desalojados – estes, em sua totalidade, foram atingidos pelas chuvas –, o número chega a 22.079 habitantes.
R$ 7,3 bilhões: chuva e seca causam prejuízo bilionário ao ES em 10 anos
Ao todo, em dez anos, foram registrados 23 óbitos decorrentes desses desastres climáticos, sendo que 20 foram provocados pela estiagem e seca, o que mostra como o calor no Estado é um problema.

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Leonel Ximenes

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Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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