Um boato sobre uma queda de avião em uma área de mata no distrito de Itapina, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , mobilizou equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e até mesmo do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) no início da tarde deste domingo (7).

A área onde supostamente a aeronave havia caído em Itapina foi isolada com fita zebrada Crédito: Divulgação | Polícia Militar de Colatina

A falsa notícia de que a aeronave teria colidido com uma rede de alta tensão rapidamente circulou nas redes sociais. O caso logo foi associado por muitos internautas ao apagão que deixou várias cidades do Norte e Noroeste do Estado sem energia no final da manhã deste domingo (7).

Conforme um boletim recebido pela reportagem de A Gazeta, uma solicitante entrou em contato com um atendente da Polícia Militar, pelo número 190, para informar que teria escutado o barulho de um avião caindo próximo à rede de fios em Itapina e que o local estaria sem energia após o fato. Outro solicitante pediu apoio à PM, pois, segundo ele, um avião teria explodido e caído na localidade após colidir com uma torre de energia.

Após receber o chamado, uma equipe da PM, junto ao Corpo de Bombeiros, e o helicóptero do Notaer e Samu, prosseguiram ao local para verificar as informações. Buscas foram realizadas no local, mas nenhum vestígio foi encontrado e a queda da aeronave foi descartada.

Your browser does not support the audio element. Boato de queda de avião mobiliza Bombeiros, PM e até helicóptero em Colatina

"Caso semelhante"

Há poucos meses, uma situação similar também mobilizou esforços de forças de segurança do Estado para uma possível queda de aeronave, desta vez na Serra, na Grande Vitória . Vídeos e áudios que circularam em grupos e redes sociais davam conta de um acidente seguido de incêndio após a aeronave se chocar com fios de alta tensão.

O caso ocorreu no dia 20 de outubro de 2023 e só foi descartado depois que bombeiros chegaram ao local onde ocorria o incêndio e encontraram pneus velhos incendiados.

Mas, afinal, o que causou o apagão?

Procurada pela reportagem, a empresa Luz e Força Santa Maria, responsável pela distribuição de energia em 11 cidades do Norte e Noroeste do Estado, informou que a interrupção de energia ocorreu devido a uma falha no sistema interligado nacional, o que impactou parte do estado de Minas Gerais e o Norte do Espírito Santo. "Essa situação foi proveniente de uma causa externa à Santa Maria", acrescentou a empresa.

Ainda segundo a Luz e Força Santa Maria, a falta de energia afetou todos os municípios da área de concessão da empresa, com exceção de São Roque do Canaã. A empresa se colocou à disposição para mais esclarecimentos e comunicou que a distribuição de energia já foi reestabelecida na região.