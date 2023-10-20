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É falso que um avião caiu e pegou fogo em área de mata na Serra

Reportagem da TV Gazeta esteve na região e constatou que se tratava apenas de pneus incendiados que atingiram fios de energia elétrica
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

20 out 2023 às 20:43

Publicado em 20 de Outubro de 2023 às 20:43

Circularam na noite desta sexta-feira (20) imagens do que seria uma aeronave momentos após cair sobre uma área de mata no bairro Jardim Tropical, na Serra. O fato, no entanto, é falso. Diante da repercussão, a reportagem de A Gazeta entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, que esclareceu ter encontrado apenas lixo em chamas no local. 
No vídeo, é possível ver dois focos diferentes de fumaça, provocado, segundo uma mulher que descreve a cena, por um avião de pequeno porte que se partiu em dois. O repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, esteve na região e constatou que se tratava apenas de pneus incendiados que acabaram atingindo os fios de energia elétrica. 
Pneus pegando fogo em Jardim Tropical
No local onde supostamente havia caído o avião havia apenas um pequeno incêndio Crédito: Daniel Marçal
Em nota, o Aeroporto de Vitória também negou a ocorrência e frisou que não possui "nenhum registro de voos alterados ou incidente/acidente envolvendo aeronaves".
Um controlador de voo da torre de controle salientou para a reportagem, que ao menos um piloto relatou ter visualizado fogo na aproximação para a pista da Capital.
Acionada na noite desta sexta-feira, 20, a rede elétrica da EDP foi atingida por um foco de incêndio, provocado por terceiros, que ocasionou interrupção no fornecimento de energia para alguns clientes do bairro Jardim Tropical, na Serra.
Equipes técnicas seguem trabalhando no reparo dos cabos afetados e, no momento, dois clientes, por questões de segurança, valor inegociável para a EDP, ficarão com o fornecimento de energia interrompido até a conclusão dos serviços.
A concessionária faz um alerta para o risco representado por fogueiras e queimadas realizadas sob a rede de energia, o que acarreta sérios danos à população, com a interrupção no fornecimento de energia. Em caso de acidentes relacionados ao sistema de energia, nunca se aproxime do local e entre em contato com a EDP pelos canais de atendimento:
  •  EDP Online no www.edponline.com.br
  • Aplicativo EDP Online
  • WhatsApp EDP: (27) 99772-2549
  • Central de atendimento por telefone (0800 721 0707)
  • Agências de atendimento presencial
É falso que um avião caiu e pegou fogo em área de mata na Serra

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