Mortes por afogamento no ES: decisão pessoal pode salvar vidas

Homem morre afogado na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Paulo Ricardo Sobral

Os anos de 2022 e 2023 viram crescer o número de mortes por afogamento no Espírito Santo. E não é só quando se compara com os anos de pandemia (2020 e 2021), período no qual a necessidade de isolamento fez cair a circulação de pessoas em praias, lagoas, cachoeiras e piscinas e, consequentemente, as estatísticas dessas ocorrências.

Afinal, em 2019, ano pré-pandêmico, houve o registro de 122 mortes por afogamento no Estado. De volta à normalidade em 2022 e 2023, os números chegaram a 165 e 168, respectivamente. Um crescimento expressivo, em circunstãncias que, aparentemente, não foram atípicas como nos anos de 2020 (116 mortes) e 2021 (122 mortes).

É óbvio que cabe ao poder público sinalizar locais mais arriscados e disponibilizar guarda-vidas nas praias, os municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Guarapari reforçaram a presença desses profissionais nesta temporada . Na Capital, inclusive, há abordagens com orientações aos banhistas dentro da água, o que ajuda a muni-los de conhecimento para a própria segurança.

Mas é fato que não há guarda-vidas em cada canto do litoral capixaba, muito menos em todas as cachoeiras, lagoas e piscinas. Locais não sinalizados e praias desertas devem ser evitados por quem não tem experiência com natação. Por isso, cabe aos próprios banhistas aguçar o senso de auto-preservação, já que a segurança não é garantida.

O consumo de álcool também pode ser um fator de risco. As maior parte das vítimas em 2023 foram homens abaixo de 29 anos, que haviam ingerido bebida alcoólica.

Os dados estaduais mostram que, em 2023, a maioria das mortes (59) foram em lagos, lagoas e represas. O Corpo de Bombeiros alerta que o maior risco está justamente nesses locais que, por serem águas aparentemente mais calmas que as do mar, as pessoas tendem a se arriscar mais, expondo-se aos riscos silenciosos. No mesmo ano, 28 mortes foram no mar.