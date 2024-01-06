Corpo de jovem que caiu de caiaque é encontrado por pescadores em Piúma

O corpo do adolescente, de 16 anos, que havia desaparecido após cair de um caiaque na praia de Acaiaca, em Piúma, no Litoral Sul do Estado, na sexta-feira (5), foi encontrado por pescadores no fim da tarde deste sábado (6).
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o corpo foi recolhido pela equipe de mergulho, próximo à Ilha do Gambá, também em Piúma, sendo posteriormente deixado aos cuidados da Polícia Militar.
Segundo testemunhas, o adolescente estava em um caiaque com uma amiga, quando caiu no mar. A menina conseguiu se salvar e retornou à praia para pedir socorro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 17h30 de sexta (5). Os militares foram até a região e tentaram fazer buscas superficiais, mas sem sucesso. Durante este sábado (6), a equipe de mergulho voltou ao local para realizar trabalhos de busca, até que o corpo da vítima foi encontrado no final da tarde.