Bombeiros procuram adolescente que caiu de caiaque em praia de Piúma

Um adolescente de 16 anos está desaparecido desde o final da tarde de sexta-feira (5) após cair no mar na praia de Acaiaca, em Piúma, no Litoral Sul do Estado. Ele estava em um caiaque com uma amiga, quando houve a queda. A menina conseguiu se salvar e retornou à praia para pedir socorro.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 17h30. Os militares foram até a região e tentaram fazer buscas superficiais, mas sem sucesso. Desde a manhã deste sábado (6), a equipe de mergulho realiza trabalhos de busca. Até o momento a vítima não foi localizada.