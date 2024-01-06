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Desaparecido

Bombeiros procuram adolescente que caiu de caiaque em praia de Piúma

Ele estava com a namorada quando caiu da embarcação e desapareceu no mar, na tarde de sexta-feira (5)
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

06 jan 2024 às 14:46

Publicado em 06 de Janeiro de 2024 às 14:46

As buscas começaram na sexta e seguem neste sábado
Bombeiros foram acionados para realizar buscas na praia de Acaiaca Crédito: Foto Leitor - Júnior Picalio
Um adolescente de 16 anos está desaparecido desde o final da tarde de sexta-feira (5) após cair no mar na praia de Acaiaca, em Piúma, no Litoral Sul do Estado. Ele estava em um caiaque com uma amiga, quando houve a queda. A menina conseguiu se salvar e retornou à praia para pedir socorro.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 17h30. Os militares foram até a região e tentaram fazer buscas superficiais, mas sem sucesso. Desde a manhã deste sábado (6), a equipe de mergulho realiza trabalhos de busca. Até o momento a vítima não foi localizada.

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