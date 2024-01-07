Homem morre após se afogar no mar da Praia da Costa em Vila Velha

Socorristas do Samu foram ao local, mas a vítima já estava sem vida Crédito: Paulo Ricardo Sobral

Um homem, que não teve idade e nome divulgados, morreu afogado na Praia da Costa, em Vila Velha , na tarde deste domingo (7). Ainda não se sabe como se deu o afogamento, mas, segundo testemunhas, a vítima foi retirada do mar por banhistas.

Ainda conforme pessoas presentes no local, guardas-vidas tentaram reanimá-lo com massagem cardíaca por diversos minutos e ainda contaram com a ajuda de uma pessoa que estava na praia. Em entrevista ao repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, a banhista Alerrandra Oliveira informou que quem ajudou o guarda-vidas apresentou experiência em primeiros socorros. Ainda segundo ela, o rapaz expelia muita água.

Em nota, a Prefeitura de Vila Velha informou que o ajudante era um médico que auxiliou no revezamento da massagem de reanimação cardiopulmonar. Ainda de acordo com a administração do município, o homem tinha cerca de 20 anos e a equipe "procedeu com todos os protocolos de salvamento".