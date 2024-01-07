Motorista que atingiu casal em Itapemirim havia bebido e portava drogas, diz polícia

Além de estar embriagado, o motorista que bateu no carro de um casal de jovens que morreu às margens da ES 060, em Itapemirim, também tinha drogas para consumo próprio, segundo a Polícia Civil. O homem de 35 anos, que não foi identificado, foi autuado em flagrante por duplo homicídio, lesão corporal e embriaguez ao volante. O acidente aconteceu na manhã de sábado (6).
No momento do acidente, que vitimou Maicon Ataliba, de 26 anos, e a namorada Ingrid Moreira, de 19, o condutor foi socorrido, como informou a Polícia Militar (PMES). Além dos dois óbitos, o irmão de Ingrid, de 17 anos, também ficou ferido no acidente e precisou passar por cirurgia.
O acidente
Maicon Ataliba e a namorada Ingrid Moreira morreram na manhã de sábado (6), quando pararam o veículo às margens da ES 060, conhecida como Rodovia do Sol, para trocar o pneu do carro, de modelo Chevrolet Cruze.
Enquanto o casal ainda estava no acostamento, o condutor de 35 anos, que dirigia uma caminhonete Chevrolet S10, atingiu o carro em alta velocidade, vitimando Maicon e Ingrid e ferindo o irmão da jovem.
Maicon chegou a ser encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento de Marataízes, mas não resistiu às múltiplas fraturas sofridas. Já Ingrid, assim como o condutor da caminhonete, foi encaminhada ao Hospital Menino Jesus, em Itapemirim, onde morreu horas depois, também devido aos ferimentos graves.
O irmão dela foi encaminhado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim, onde passou por cirurgia na perna e permanece internado.
De acordo com a Polícia Civil (PCES), após ser autuado em flagrante duas vezes por homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e posse de drogas para consumo próprio, o motorista da caminhonete foi encaminhado ao sistema prisional.