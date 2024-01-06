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Violência

Homem é amarrado pelos filhos e acaba preso por ameaçar ex em Itapemirim

Suspeito de 51 anos estava embriagado quando ameaçou a ex-esposa de morte; na casa dele a polícia apreendeu uma espingarda
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

06 jan 2024 às 13:47

Publicado em 06 de Janeiro de 2024 às 13:47

Ele estava embrigado e na casa dele a polícia foi apreendida uma espingarda
Ele estava embrigado e na casa dele a polícia foi apreendida uma espingarda Crédito: Divulgação - Polícia Militar
Um homem de 51 anos foi preso após ameaçar a ex-esposa, uma mulher de 49 anos, no bairro Itaoca, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele estava embriagado e teria tentado arrombar a porta da casa da vítima, chegando a ameaçá-la de morte. Os filhos do casal o amarraram com um lençol até a chegada dos policiais.
De acordo com a PM, a vítima informou que é separada há bastante tempo, mas que o ex-marido mora na casa debaixo da sua e que momentos antes, embriagado, ele teria a agredido de forma verbal e proferido diversas ameaças de morte. Em seguida, o homem teria tentou arrombar a porta de sua residência, mas foi contido pelos filhos do casal e vizinhos, que o amarraram com lençóis. Na casa dele foi apreendida uma espingarda de fabricação caseira.
O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim, foi autuado em flagrante por ameaça, injúria e calúnia, todos na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

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