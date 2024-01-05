A vítima, ao constatar a presença do preservativo, buscou imagens de câmeras de videomonitoramento da região (veja acima) que serviram de base para identificação do suspeito e registrou um boletim de ocorrência.

A partir da ampla divulgação das imagens, o administrador da empresa de segurança privada, na qual o indiciado trabalhava, assistindo aos vídeos, suspeitou que o uniforme utilizado pelo homem fosse o de sua empresa. Ele então apresentou o vídeo a outros funcionários, que reconheceram o suspeito.

O administrador chamou o homem para uma conversa e ele confirmou que de fato estava no local onde ocorreu o crime. Ele acabou sendo desligado da empresa . Depois que o advogado analisou o conteúdo, ele ainda optou pelo silêncio durante a oitiva na Polícia Civil.

Your browser does not support the audio element. Suspeito de jogar camisinha dentro de bolsa de jovem em Vila Velha é indiciado

Após a finalização das diligências, a autoridade policial concluiu que o homem agiu impulsionado pelo propósito de satisfazer seus prazeres sexuais. O caso foi remetido à Justiça, que poderá, ou não, decidir pela necessidade de que o suspeito seja preso.

Caso

Uma mulher de 23 anos registrou uma denúncia na Polícia Civil após encontrar uma camisinha com sêmen dentro da própria bolsa. O fato ocorreu por volta das 6h30 do dia 12 de dezembro de 2023, perto de um ponto de ônibus em Jardim Guadalajara, Vila Velha. Imagens de videomonitoramento mostram o momento em que um homem joga, supostamente, o preservativo no meio das coisas dela.

Pelo vídeo, é possível ver que a vítima dá sinal para embarcar no coletivo, quando o suspeito se aproxima. Disfarçadamente, ele retira alguma coisa do bolso da calça e deposita na bolsa da mulher. A jovem, então, entra no ônibus e vai embora, enquanto o homem permanece no local.

"Vontade de sumir", diz vítima

Em entrevista para A Gazeta, a vítima, que não será identificada, conta que achou a camisinha ainda dentro do ônibus, durante o trajeto que fazia para o trabalho.

"Como a minha bolsa é de pano e não tem zíper, eu sempre verifico se meu celular tá dentro, se está tudo ok. Quando olhei, vi uma coisa que eu não tinha colocado. Sentei em um dos bancos da frente do ônibus [para verificar] e logo percebi o que era. Sinceramente, me deu vontade de sumir, desaparecer", desabafa.

Envergonhada e com medo, a jovem usou alguns papéis que tinha dentro da bolsa – incluindo trabalhos da faculdade – para esconder o preservativo.

"A camisinha estava cheia de esperma e de outro líquido. Não sei se ele completou com água. Por sorte não vazou na minha bolsa. Não sei se esse era o intuito dele. Fiquei segurando até descer e descartei", relembra.

"Isso é um crime. Uma pessoa como essas não pode viver em sociedade. É complicado ser mulher" X - Vítima de 23 anos

Demissão

Após a repercussão das imagens, o homem foi desligado da empresa onde trabalhava. O grupo responsável pela contratação dele, pertencente ao ramo de segurança, alegou que apurou o caso e decidiu pela demissão, já que "não compactua com qualquer conduta desrespeitosa".