Em Vila Velha

Mulher acha camisinha com sêmen dentro da bolsa e denuncia à polícia do ES

Imagens de videmonitoramento mostram o momento em que um homem supostamente joga o preservativo no meio das coisas da vítima; Polícia Civil afirmou que investiga o caso

2 min de leitura min de leitura

Maria Fernanda Conti [email protected]

Uma mulher de 23 anos registrou uma denúncia na Polícia Civil após encontrar uma camisinha com sêmen dentro da própria bolsa. O fato ocorreu por volta das 6h30 dessa terça-feira (12), perto de um ponto de ônibus em Jardim Guadalajara, Vila Velha. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um homem joga, supostamente, o preservativo no meio das coisas dela. Veja acima.

Pelo vídeo, é possível ver que a vítima dá sinal para embarcar no coletivo, quando o suspeito se aproxima. Disfarçadamente, ele retira alguma coisa do bolso da calça e deposita na bolsa da mulher. A jovem, então, entra no ônibus e vai embora, enquanto o homem permanece no local.

"Vontade de sumir", diz vítima

Em entrevista para A Gazeta, a vítima, que não será identificada, conta que achou a camisinha ainda dentro do ônibus, durante o trajeto que fazia para o trabalho.

"Como a minha bolsa é de pano e não tem zíper, eu sempre verifico se meu celular tá dentro, se está tudo ok. Quando olhei, vi uma coisa que eu não tinha colocado. Sentei em um dos bancos da frente do ônibus [para verificar] e logo percebi o que era. Sinceramente, me deu vontade de sumir, desaparecer", desabafa.

Veja Também Trio suspeito de sequestrar mulheres é preso no Centro de Vitória

Envergonhada e com medo, a jovem usou alguns papéis que tinha dentro da bolsa – incluindo trabalhos da faculdade – para esconder o preservativo.

"A camisinha estava cheia de esperma e de outro líquido. Não sei se ele completou com água. Por sorte não vazou na minha bolsa. Não sei se esse era o intuito dele. Fiquei segurando até descer e descartei", relembra.

Isso é um crime. Uma pessoa como essas não pode viver em sociedade. É complicado ser mulher X. • Vítima de 23 anos

Investigações

Acionada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a vítima registrou o boletim pela internet e o caso será investigado, inicialmente, pelo 8º Distrito Policial de Vila Velha. "Para que a apuração seja preservada, detalhes não serão repassados, no momento", frisou a corporação, em nota.

A população tem o canal do Disque-Denúncia (181) à disposição para reportar qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que auxiliem as autoridades na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e está disponível em todos os municípios do Estado.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta