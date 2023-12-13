Veja acima. Uma mulher de 23 anos registrou uma denúncia na Polícia Civil após encontrar uma camisinha com sêmen dentro da própria bolsa. O fato ocorreu por volta das 6h30 dessa terça-feira (12), perto de um ponto de ônibus em Jardim Guadalajara, Vila Velha . Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um homem joga, supostamente, o preservativo no meio das coisas dela.

Pelo vídeo, é possível ver que a vítima dá sinal para embarcar no coletivo, quando o suspeito se aproxima. Disfarçadamente, ele retira alguma coisa do bolso da calça e deposita na bolsa da mulher. A jovem, então, entra no ônibus e vai embora, enquanto o homem permanece no local.

"Vontade de sumir", diz vítima

Em entrevista para A Gazeta, a vítima, que não será identificada, conta que achou a camisinha ainda dentro do ônibus, durante o trajeto que fazia para o trabalho.

"Como a minha bolsa é de pano e não tem zíper, eu sempre verifico se meu celular tá dentro, se está tudo ok. Quando olhei, vi uma coisa que eu não tinha colocado. Sentei em um dos bancos da frente do ônibus [para verificar] e logo percebi o que era. Sinceramente, me deu vontade de sumir, desaparecer", desabafa.

Your browser does not support the audio element. Mulher acha camisinha com sêmen dentro da bolsa e denuncia à polícia do ES

Envergonhada e com medo, a jovem usou alguns papéis que tinha dentro da bolsa – incluindo trabalhos da faculdade – para esconder o preservativo.

"A camisinha estava cheia de esperma e de outro líquido. Não sei se ele completou com água. Por sorte não vazou na minha bolsa. Não sei se esse era o intuito dele. Fiquei segurando até descer e descartei", relembra.

"Isso é um crime. Uma pessoa como essas não pode viver em sociedade. É complicado ser mulher" X. - Vítima de 23 anos

Investigações

Acionada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a vítima registrou o boletim pela internet e o caso será investigado, inicialmente, pelo 8º Distrito Policial de Vila Velha. "Para que a apuração seja preservada, detalhes não serão repassados, no momento", frisou a corporação, em nota.