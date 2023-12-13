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Grande Vitória

Trio suspeito de sequestrar mulheres é preso no Centro de Vitória

As duas vítimas foram sequestradas na manhã desta quarta-feira (13), em Santo Antônio, Cariacica; vítimas foram liberadas em Viana

Publicado em 13 de Dezembro de 2023 às 16:55

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

13 dez 2023 às 16:55
Duas mulheres, de 25 e 38 anos, foram sequestradas na manhã desta quarta-feira (13), em Santo Antônio, em Cariacica. Elas foram localizadas e resgatadas em uma região rural de Viana. Os suspeitos do crime, uma mulher, de 18 anos, e dois homens, de 22 e 40 anos, foram presos, no Centro de Vitória, após um dos veículos envolvidos na ação criminosa ser identificado pela Gerência de Inteligência da Guarda Municipal.
Ao passar no Cerco Inteligente da Capital, equipes da guarda fizeram a abordagem e detiveram os suspeitos. No veículo – que era alugado – foram encontradas luvas e touca ninja. Os três foram encaminhados à Delegacia Antissequestro (DAS).
Segundo apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, as vítimas estavam juntas, de carro, a caminho do trabalho, quando foram abordadas por cinco suspeitos. Elas foram levadas pelo três suspeitos presos para o veículo que foi apreendido e outros dois criminosos pegaram o carro das vítimas e seguiram para Serra, com o intuito de distrair a polícia. 
De acordo com o delegado-geral adjunto da Polícia Civil, José Lopes, as meninas foram torturadas para que passassem as senhas dos telefones e depois tentaram extorquir o dinheiro da família das vítimas. 
Momento em que a Guarda de Vitória e Guarda de Viana chegam ao local onde as vítimas estavam
Momento em que a Guarda de Vitória e de Viana chegam ao local onde as vítimas estavam Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vitória
"Uma das autoras, de 18 anos, não teve compaixão e participou dessa agressão, dessa tortura. Logo que tomamos conhecimento do caso, fizemos contato com as inteligências.  As meninas foram soltas, porque não conseguiram o dinheiro das famílias, fizeram contato, foram resgatadas e logo depois a Guarda obteve êxito em prender os três", explicou o delegado.  

Passagem pela polícia

O secretário de Segurança Pública do Estado, coronel Alexandre Ramalho, informou para a TV Gazeta que a suspeita e o homem de 22 anos eram namorados. O suspeito, inclusive, já teria passagem pela polícia por tráfico de entorpecentes. 
"Ali, naquele ambiente inóspito, [os criminosos] conseguem a senha do banco delas e uma remessa de aproximadamente R$ 20 mil. Naquele momento, abandonam as moças nessa mata, pegam o veículo novamente e seguem destino ignorado'', detalha. 
Ainda segundo Ramalho, eles foram localizados após o veículo em que estavam ser rastreado por câmeras de videomonitoramento.
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