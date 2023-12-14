"A empresa lamenta o ocorrido e reforça que não compactua com qualquer conduta desrespeitosa, contrária aos valores contidos em seu código de conduta e ética", reforçou, em nota.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o homem – cujo nome não foi divulgado – teria jogado o preservativo no meio das coisas da vítima. O fato ocorreu por volta das 6h30 dessa terça-feira (12), perto de um ponto de ônibus do bairro.

"Como a minha bolsa é de pano e não tem zíper, eu sempre verifico se meu celular tá dentro, se está tudo ok. Quando olhei, vi uma coisa que eu não tinha colocado. Sentei em um dos bancos da frente do ônibus [para verificar] e logo percebi o que era. Sinceramente, me deu vontade de sumir, desaparecer", desabafou a vítima para A Gazeta.

Your browser does not support the audio element. Suspeito de jogar camisinha usada em bolsa de mulher é demitido no ES

Investigação

Questionada pela reportagem nessa quarta (13), a Polícia Civil informou que a vítima registrou o boletim pela internet e o caso seria investigado, inicialmente, pelo 8º Distrito Policial de Vila Velha. A corporação foi novamente procurada nesta quinta-feira (14), e destacou que mais detalhes não serão repassados, "para que a apuração seja preservada".