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Em Vila Velha

Suspeito de jogar camisinha usada em bolsa de mulher é demitido no ES

Empresa do ramo de segurança lamentou o ocorrido e afirmou que "não compactua com qualquer conduta desrespeitosa"; caso ocorreu nessa terça (12), no bairro Jardim Guadalajara

Publicado em 14 de Dezembro de 2023 às 15:48

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

14 dez 2023 às 15:48
O homem suspeito de jogar uma camisinha com sêmen dentro da bolsa de uma jovem, em Jardim Guadalajara, Vila Velha, foi desligado da empresa onde trabalhava nessa quarta-feira (13). O grupo responsável pela contratação dele, pertencente ao ramo de segurança, alegou que apurou o caso e decidiu pela demissão, já que "não compactua com qualquer conduta desrespeitosa".
"A empresa lamenta o ocorrido e reforça que não compactua com qualquer conduta desrespeitosa, contrária aos valores contidos em seu código de conduta e ética", reforçou, em nota.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o homem – cujo nome não foi divulgado – teria jogado o preservativo no meio das coisas da vítima. O fato ocorreu por volta das 6h30 dessa terça-feira (12), perto de um ponto de ônibus do bairro. 
"Como a minha bolsa é de pano e não tem zíper, eu sempre verifico se meu celular tá dentro, se está tudo ok. Quando olhei, vi uma coisa que eu não tinha colocado. Sentei em um dos bancos da frente do ônibus [para verificar] e logo percebi o que era. Sinceramente, me deu vontade de sumir, desaparecer", desabafou a vítima para A Gazeta.
Suspeito de jogar camisinha usada em bolsa de mulher é demitido no ES

Investigação

Questionada pela reportagem nessa quarta (13), a Polícia Civil informou que a vítima registrou o boletim pela internet e o caso seria investigado, inicialmente, pelo 8º Distrito Policial de Vila Velha. A corporação foi novamente procurada nesta quinta-feira (14), e destacou que mais detalhes não serão repassados, "para que a apuração seja preservada". 
A população tem o canal do Disque-Denúncia (181) à disposição para reportar qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que auxiliem as autoridades na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e está disponível em todos os municípios do Estado.
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