Motorista que atingiu casal no Sul do ES é autuado por homicídio

Maicon Ataliba de 26 anos e a namorada dele,Ingrid Moreira de 19 anos chegaram a ser socorridos para hospitais de região Crédito: Reprodução – Redes Sociais

O homem de 35 anos, que conduzia a caminhonete que atingiu e matou um casal que estava na beira da ES 060 no Sul do Espírito Santo, foi autuado em flagrante por duplo homicídio, lesão corporal e embriaguez ao volante. Após passar por atendimento médico, ele foi conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim e, posteriormente, para o presídio.



O acidente aconteceu na manhã de sábado (6). Segundo a Polícia Militar, o casal estava trocando o pneu do carro, um Chevrolet Cruze, no acostamento da rodovia quando outro automóvel, uma Chevrolet S10, em alta velocidade, atingiu o veículo.

Os corpos das vítimas, Maicon Ataliba, de 26 anos, e a namorada Ingrid Moreira, de 19 anos foram encaminhados ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para serem necropsiados e liberados para os familiares.

Quando a PM chegou ao local do acidente, uma equipe do Corpo de Bombeiros estava presente e repassou aos militares que três vítimas do Chevrolet Cruze haviam sido socorridas por ambulâncias e encaminhadas a hospitais da região. O irmão de Ingrid, de 17 anos, também estava no veículo e ficou ferido.

Segundo a corporação, o condutor da S10, o homem de 35 anos, desde o início do atendimento da ocorrência já não estava no local.

Maicon, que dirigia o Cruze, e o irmão da namorada dele foram socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento de Marataízes. O motorista, porém, teve múltiplas fraturas e não resistiu aos ferimentos. Já Ingrid foi socorrida e levada para o Hospital Menino Jesus, assim como o condutor da S10.

Ela também não resistiu e morreu horas depois. O irmão dela foi encaminhado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim, onde passou por cirurgia na perna e permanece internado.

Uma equipe da Polícia Militar foi ao hospital onde o motorista da caminhonete estava. Ele aceitou fazer o teste do bafômetro, mas soprava o aparelho de forma ineficiente, dizendo não ter condições de fazer o exame. No entanto, foi constatado que ele apresentava sinais visíveis de embriaguez e, por isso, ficou internado sob escolta.