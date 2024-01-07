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Acidente na ES 060

Motorista que atingiu casal no Sul do ES é autuado por homicídio

Ele conduzia a caminhonete que atingiu e matou um casal que trocava o pneu do carro às margens da rodovia ES 060, em Itapemirim
Erika Carvalho

Erika Carvalho

Publicado em 

07 jan 2024 às 13:15

Publicado em 07 de Janeiro de 2024 às 13:15

Maicon Ataliba de 26 anos e a namorada dele,Ingrid Moreira de 19 anos chegaram a ser socorridos para hospitais de região
Maicon Ataliba de 26 anos e a namorada dele,Ingrid Moreira de 19 anos chegaram a ser socorridos para hospitais de região Crédito: Reprodução – Redes Sociais
O homem de 35 anos, que conduzia a caminhonete que atingiu e matou um casal que estava na beira da ES 060 no Sul do Espírito Santo, foi autuado em flagrante por duplo homicídio, lesão corporal e embriaguez ao volante. Após passar por atendimento médico, ele foi conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim e, posteriormente, para o presídio.  
O acidente aconteceu na manhã de sábado (6). Segundo a Polícia Militar, o casal estava trocando o pneu do carro, um Chevrolet Cruze, no acostamento da rodovia quando outro automóvel, uma Chevrolet S10, em alta velocidade, atingiu o veículo.
Os corpos das vítimas, Maicon Ataliba, de 26 anos, e a namorada Ingrid Moreira, de 19 anos foram encaminhados ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para serem necropsiados e liberados para os familiares.
Quando a PM chegou ao local do acidente, uma equipe do Corpo de Bombeiros estava presente e repassou aos militares que três vítimas do Chevrolet Cruze haviam sido socorridas por ambulâncias e encaminhadas a hospitais da região. O irmão de Ingrid, de 17 anos, também estava no veículo e ficou ferido.
Segundo a corporação, o condutor da S10, o homem de 35 anos, desde o início do atendimento da ocorrência já não estava no local.
Maicon, que dirigia o Cruze, e o irmão da namorada dele foram socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento de Marataízes. O motorista, porém, teve múltiplas fraturas e não resistiu aos ferimentos. Já Ingrid foi socorrida e levada para o Hospital Menino Jesus, assim como o condutor da S10.
Ela também não resistiu e morreu horas depois. O irmão dela foi encaminhado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim, onde passou por cirurgia na perna e permanece internado.
Uma equipe da Polícia Militar foi ao hospital onde o motorista da caminhonete estava. Ele aceitou fazer o teste do bafômetro, mas soprava o aparelho de forma ineficiente, dizendo não ter condições de fazer o exame. No entanto, foi constatado que ele apresentava sinais visíveis de embriaguez e, por isso, ficou internado sob escolta.
De acordo com a Polícia Civil, após ser autuado em flagrante duas vezes por homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e posse de drogas para consumo próprio, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

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