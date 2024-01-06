Professor e namorada morrem em acidente ao parar para trocar pneu no ES

Maicon Ataliba de 26 anos e a namorada dele, Ingrid Moreira de 19 anos Crédito: Reprodução – Redes Sociais

Um casal de jovens morreu em um grave acidente na ES 060, conhecida como Rodovia do Sol, na altura de Gomes, em Itapemirim , no Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã deste sábado (6). O professor de matemática Maicon Ataliba, de 26 anos, e a namorada Ingrid Moreira, de 19 anos, chegaram a ser socorridos para hospitais da região, mas não resistiram aos ferimentos. O irmão de Ingrid, de 17 anos, que também estava no veículo, ficou ferido.

Segundo a Polícia Militar , o casal estava trocando o pneu do carro, um Chevrolet Cruze, no acostamento da rodovia quando outro automóvel, um Chevrolet S10, em alta velocidade, atingiu o veículo.

Quando a PM chegou ao local do acidente, uma equipe do Corpo de Bombeiros estava presente e repassou aos militares que três vítimas do Chevrolet Cruze haviam sido socorridas por ambulâncias e encaminhadas a hospitais da região. Segundo a corporação, o condutor da S10, um homem de 35 anos, desde o início do atendimento da ocorrência já não estava no local.

Testemunhas contaram para a PM que o acidente teria ocorrido pouco depois que um pneu do Cruze furou. O condutor havia parado no acostamento para fazer a troca quando, logo em seguida, o motorista da S10 teria surgido em alta velocidade e atingido o carro às margens da rodovia.

Maicon, que estava conduzindo o veículo Cruze, e o irmão da namorada dele foram socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento de Marataízes. O motorista, porém, teve múltiplas fraturas e não resistiu aos ferimentos. Já Ingrid foi socorrida e levada para o Hospital Menino Jesus, assim como o condutor da S10. Ela também não resistiu e morreu horas depois. O irmão dela foi encaminhado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim, onde passou por cirurgia na perde e permanece internado.

Uma equipe da Polícia Militar seguiu para o hospital onde o motorista da caminhonete estava. Ele aceitou fazer o teste do bafômetro, mas soprava o aparelho de forma ineficiente, alegando não ter condições de fazer o exame. No entanto, foi constatado que ele apresentava sinais visíveis de embriaguez e, por isso, permaneceu internado sob escolta. De acordo com a Polícia Civil, somente após a finalização das oitivas, haverá mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante.

O velório do casal será realizado em uma igreja do bairro Boa Vista, em Marataízes, onde moravam.

Casal de jovens morrem após grave acidente em Itapemirim