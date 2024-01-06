Professor e namorada morrem em acidente ao parar para trocar pneu no ES

Um casal de jovens morreu em um grave acidente na ES 060, conhecida como Rodovia do Sol, na altura de Gomes, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã deste sábado (6). O professor de matemática Maicon Ataliba, de 26 anos, e a namorada Ingrid Moreira, de 19 anos, chegaram a ser socorridos para hospitais da região, mas não resistiram aos ferimentos. O irmão de Ingrid, de 17 anos, que também estava no veículo, ficou ferido.
Segundo a Polícia Militar, o casal estava trocando o pneu do carro, um Chevrolet Cruze, no acostamento da rodovia quando outro automóvel, um Chevrolet S10, em alta velocidade, atingiu o veículo.
Quando a PM chegou ao local do acidente, uma equipe do Corpo de Bombeiros estava presente e repassou aos militares que três vítimas do Chevrolet Cruze haviam sido socorridas por ambulâncias e encaminhadas a hospitais da região. Segundo a corporação, o condutor da S10, um homem de 35 anos, desde o início do atendimento da ocorrência já não estava no local.
Testemunhas contaram para a PM que o acidente teria ocorrido pouco depois que um pneu do Cruze furou. O condutor havia parado no acostamento para fazer a troca quando, logo em seguida, o motorista da S10 teria surgido em alta velocidade e atingido o carro às margens da rodovia.
Maicon, que estava conduzindo o veículo Cruze, e o irmão da namorada dele foram socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento de Marataízes. O motorista, porém, teve múltiplas fraturas e não resistiu aos ferimentos. Já Ingrid foi socorrida e levada para o Hospital Menino Jesus, assim como o condutor da S10. Ela também não resistiu e morreu horas depois. O irmão dela foi encaminhado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim, onde passou por cirurgia na perde e permanece internado.
Uma equipe da Polícia Militar seguiu para o hospital onde o motorista da caminhonete estava. Ele aceitou fazer o teste do bafômetro, mas soprava o aparelho de forma ineficiente, alegando não ter condições de fazer o exame. No entanto, foi constatado que ele apresentava sinais visíveis de embriaguez e, por isso, permaneceu internado sob escolta. De acordo com a Polícia Civil, somente após a finalização das oitivas, haverá mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante.
O velório do casal será realizado em uma igreja do bairro Boa Vista, em Marataízes, onde moravam.
Casal de jovens morrem após grave acidente em Itapemirim
Atualização
06/01/2024 - 7:50
Este texto foi atualizado com a identificação da terceira vítima do acidente, que estava no Chevrolet Cruze.