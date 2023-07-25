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Cães fogem de casa e atacam cadela e empresário na rua em Jardim Camburi

Caso aconteceu na noite da última quinta-feira (20), quando um empresário passeava com sua cadela; câmeras flagraram ataque e há relatos de outros relacionados aos dois animais, da raça pastor alemão

Publicado em 25 de Julho de 2023 às 10:28

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

25 jul 2023 às 10:28
Dois cães – pastores alemães – fugiram de uma casa e atacaram uma cadela da raça Border Collie, de apenas 11 meses, na última quinta-feira (20). O empresário Cleber Mesquita, de 50 anos, passeava com a cachorrinha dele, chamada Luna, no bairro Jardim Camburi, em Vitória, quando o ataque aconteceu – ele e o animal se machucaram. 
Imagens de segurança mostram o momento (veja acima) em que os cães vão para cima da cadela e a luta do empresário para salvar a vida de Luna. Cleber disse que chegou a passar em frente ao portão onde ficam os pastores alemães e pensou que estaria fechado.
"Na hora que passei, eles conseguiram abrir o portão e chegaram do nada, por trás, e atacaram a minha cadela. Tentei de todas as maneiras tirar ela e me morderam no braço, na perna. Me machucaram e machucaram muito ela. A virilha dela está toda aberta"
Cleber Mesquita - Empresário, tutor da cadela Luna
Nas imagens é possível ver que o ataque aconteceu por aproximadamente um minuto. O empresário disse que por mais que pareça pouco tempo, para ele e a cachorrinha foi um longo tempo. Ele disse que só conseguiu se desvencilhar dos dois cachorros devido à  ajuda de frentistas de um posto de combustíveis, que presenciaram a cena e foram ao local conter os pastores alemães.
"Eles (pastores alemães) voltaram pra casa, conseguimos colocar um pedaço de madeira no portão. Ficamos com medo deles atacarem alguma criança. Apertamos a campainha e não tinha ninguém na casa. Os moradores do prédio em frente à residência estão todos indignados porque parece que já é a quinta vez que esses cachorros pegam outro cachorro"
Cleber Mesquita - Empresário, tutor da cadela Luna
Luna sofreu vários cortes na virilha e na pata. Ela foi socorrida e já está em casa tomando medicações. Segundo Cleber, a Polícia Militar chegou a ser acionada, mas ele foi orientado a registrar um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil. "Tive um prejuízo enorme com remédios, consultas, procedimentos e sem falar, que se fosse uma criança, poderia ter matado. Alguma coisa precisa ser feita", disse o empresário.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a PM informou que o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação de que uma mulher havia deixado o portão de casa aberto e os dois cães dela fugiram. Segundo o solicitante, tanto ele quanto a cadela dele foram feridos pelos animais.
“Militares foram ao local e o solicitante queria fazer uma representação contra o proprietário dos animais. Ele foi orientado a registrar o fato na delegacia. Vale destacar que os militares não presenciaram os fatos narrados no chamado”, respondeu a PM, por nota.
O empresário registrou um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil por meio de Delegacia Online. Por nota, a corporação disse que, se o caso foi registrado, a situação está sendo investigada por uma unidade policial. 
A Polícia Civil destacou que a população pode contribuir para o trabalho da Polícia de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.

Designer foi vítima dos cães em 2021

Uma designer de 40 anos, que pediu para não ser identificada, informou para a reportagem que, em dezembro de 2021, durante um passeio, a cadela dela, sem raça definida, também foi atacada pelos mesmos pastores alemães que feriram a cadela Luna.
“Ela é uma vira-lata de porte pequeno a médio e eu costumava passar pelas ruas mais tranquilas com ela. Eu estava passeando com ela e, quando virei uma esquina, eles chegaram pelas minhas costas, já atacando e mordendo ela”, explicou a mulher.
No desespero de tentar salvar o animal, ela chegou a fazer o mesmo movimento que Cleber, de puxar sua cadela pela guia e afastar os pastores alemães.
“Mas eles continuavam mordendo e jogando ela para o chão. Eu caí, meu óculos caiu e eu gritei socorro. Não tinha ninguém na rua. Eu fiquei puxando e eles continuavam e eu não sabia mais o que fazer. Provavelmente não queriam me atacar, mas me morderam também porque eu estava segurando a minha cachorra.”
Designer foi mordida ao tentar salvar sua cachorra de ataque
Designer foi mordida ao tentar salvar sua cachorra de ataque Crédito: Acervo Pessoal
A designer então jogou sua cadela para um quintal de casa. Foi quando os donos da residência apareceram e ajudaram a socorrer.
"Até hoje eu não consigo sair na rua com ela tranquila. Toda vez que um cachorro se aproxima, meu coração fica gelado. Tive crise de ansiedade quando vi o vídeo do que aconteceu com o rapaz"
X. - Designer de 40 anos
Após o ataque, a designer conta que recebeu outros relatos de moradores que teriam sofrido o mesmo ataque dos pastores alemães. 

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