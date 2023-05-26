Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bili herói

Pinscher morre após salvar quatro crianças de ataque de rottweiler no ES

Segundo o dono do cãozinho o rottweiler é de um vizinho e já tinha atacado outras pessoas anteriormente. Caso aconteceu em um sítio em Linhares, no Norte do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2023 às 20:01

Publicado em 26 de Maio de 2023 às 20:01

Linhares
O pinscher Bili evitou que o rottweiler atacasse quatro crianças em Linhares Crédito: Arquivo pessoal
Um cachorro pinscher foi morto ao tentar salvar quatro crianças entre três e sete anos de um ataque de outro cão da raça rottweiler em um sítio em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (25). Segundo as famílias das crianças, o rottweiler já tinha atacado outras pessoas na propriedade e estava se aproximando quando o pinscher foi defender o grupo.
De acordo com o dono do cachorrinho pinscher chamado Bili, Aderaldo Bergamo, o rottweiler é do dono de uma propriedade que fica perto do sítio, mas ele ficava sempre andando solto e acabava aparecendo com frequência no local.
"Ele é do vizinho. As propriedades são grandes e as crianças acabam brincando espalhadas. O cachorro do vizinho anda para tudo quanto é lado, tá sempre solto. Ele já mordeu umas 4, 5 pessoas. E dessa vez as crianças estavam brincando no meu quintal quando o rottweiler chegou muito nervoso"
Aderaldo Bergamo - Dono do Pinscher
Aderaldo contou que Bili sempre estava com as crianças, o que fez com que ele fosse o "herói" do dia.
"O Bili tava junto com as crianças brincando. Mas quando viu o cachorro se aproximando das crianças, ele atacou o cachorro com a coragem que não tem fim", contou Aderaldo.
Linhares
Bili encarou o cão e evitou que as crianças fossem atacadas pelo cachorro maior Crédito: Arquivo pessoal
Segundo o dono do Bili, os pais das crianças estavam dentro de casa, e só saíram quando ouviram o barulho dos cachorros brigando.
"No tempo em que o Bili estava sendo atacado pelo outro cachorro, os pais das crianças saíram para poder socorrer os meninos. Ele [o Bili] deu a vida dele para poder salvar as crianças, ele foi um grande herói. É uma história muito triste mesmo. Eu já avisei tantas vezes pro vizinho tomar cuidado com aquele cachorro", disse o tutor.

Socorrido, mas não resistiu

O pinscher, que estava na família de Aderaldo há um ano, chegou a ser levado para o veterinário, mas teve uma parada cardiorrespiratória por conta dos ferimentos e não resistiu.
"O Bili acabou morrendo. Não teve dinheiro, não teve nada que a gente pudesse fazer porque os ferimentos foram muito graves"
Aderaldo Bergamo - Dono do Bili
Aderaldo contou que uma das coisas mais difíceis foi contar para a filha de quatro anos que Bili tinha morrido. "Ela tava dando falta dele já. A mãe dela levou ela para dar um passeio e já estamos tentando arrumar outro cachorro e dar o mesmo nome para ele", finalizou Aderaldo.
Linhares
Filha de Aderaldo com Bili quando ele era filhotinho Crédito: Arquivo pessoal
A reportagem não conseguiu contato com o dono do rottweiler.
Com informações de Viviane Lopes, do g1ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Show do Guns N’ Roses no ES: confira tudo o que você precisa saber
Imagem de destaque
Operação da PF mira grupo suspeito de fraudar licitações em São Mateus
Imagem de destaque
IRPF 2026: veja como checar dados fornecidos pelas empresas para a declaração

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados