'Investigações estão avançadas', diz secretário sobre enfermeira grávida morta no ES

"Está avançada na linha da investigação, na linha do trabalho. A delegada titular está debruçada no caso, acompanhada pelo superintendente Regional Sul, pelo delegado Arruda; nós da Secretaria de Estado da Segurança Pública, com nossa Subsecretaria de inteligência, estamos acompanhando e prestando todo apoio para identificação rápida desse criminoso. Tenho certeza que muito em breve daremos retorno à imprensa. Um caso que nos deixa perplexo: uma jovem com uma vida pela frente, grávida, um crime muito bárbaro que nos traz muita tristeza. Lutamos todos os dias para que isso não aconteça, mas lamentavelmente isso é da personalidade doentia de algumas pessoas", declarou o secretário.