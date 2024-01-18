'Investigações estão avançadas', diz secretário sobre enfermeira grávida morta no ES

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, disse que as investigações sobre o assassinato de Íris Rocha de Souza, de 30 anos, estão avançadas. Ainda em entrevista ao vivo ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta quinta-feira (18), questionado se a polícia trata o caso como feminicídio, ele afirmou que qualquer análise, no momento, seria prematura.
"Está avançada na linha da investigação, na linha do trabalho. A delegada titular está debruçada no caso, acompanhada pelo superintendente Regional Sul, pelo delegado Arruda; nós da Secretaria de Estado da Segurança Pública, com nossa Subsecretaria de inteligência, estamos acompanhando e prestando todo apoio para identificação rápida desse criminoso. Tenho certeza que muito em breve daremos retorno à imprensa. Um caso que nos deixa perplexo: uma jovem com uma vida pela frente, grávida, um crime muito bárbaro que nos traz muita tristeza. Lutamos todos os dias para que isso não aconteça, mas lamentavelmente isso é da personalidade doentia de algumas pessoas", declarou o secretário.
O corpo de Íris foi encontrado no dia 11 de janeiro numa estrada rural em Alfredo Chaves, no Sul do Estado, com duas perfurações de tiros no tórax e coberto de cal. A enfermeira estava grávida de 8 meses de uma menina, que se chamaria Rebeca, e deixou um filho de 8 anos.