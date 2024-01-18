Vitória bate recorde de calor do ano e pode ter outro nesta quinta (18)

Após figurar na lista das capitais brasileiras mais quentes na última terça-feira (16), Vitória bateu um novo recorde de calor nesta quarta-feira (17). Um levantamento feito pela empresa de meteorologia Climatempo mostra que a temperatura máxima chegou a 36 °C e esta quinta-feira (18) pode ser ainda mais quente.
A temperatura máxima atingida nesta quarta-feira (17) supera o recorde anterior deste ano, registrado na segunda-feira (15), quando os termômetros chegaram a 35,8ºC. Na terça-feira (16), quando a cidade entrou na lista das capitais mais quentes, a máxima chegou a 35,1ºC.