ES tem previsão de temporal com mudança de tempo no fim de semana

O tempo ensolarado e quente dos últimos dias deve dar espaço novamente à chuva, com previsão de temporais no próximo fim de semana no Espírito Santo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou que essa mudança decorre em decorrência avanço de um sistema frontal pelo oceano.
O meteorologista Thiago Sousa, do Inmet, diz que o tempo vai começar a mudar no território capixaba entre a tarde e a noite de domingo (21), com a volta das pancadas de chuva com trovoadas.
"Até o domingo (21), as máximas seguem altas tanto na Capital quanto no Estado. A tendência, a partir de segunda-feira (22), é que as temperaturas máximas caiam, na casa dos 30 °C", destaca Sousa.