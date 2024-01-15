Sol continua e ES pode ter temperaturas perto dos 40°C nesta semana

O tempo vai continuar estável no Espírito Santo nesta semana e as temperaturas podem chegar perto dos 40ºC nesta segunda-feira (15), de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). O predomínio do sol decorre de uma área de alta pressão sobre o território capixaba, conforme previsão da Climatempo.
Segunda-feira (15): possibilidade de chuvisco rápido no começo do dia, apenas no Litoral Norte, com abertura de nuvens e sem expectativa de chuva no restante do dia. Nas demais regiões, predomínio de sol entre nuvens, sem precipitações. As temperaturas podem chegar a 38ºC na Região Sul, 37ºC no Noroeste, 36ºC na Grande Vitória, 35ºC no Norte e a 33ºC na Região Serrana.
Terça-feira (16): tempo segue estável, com possibilidade de chuva apenas no Litoral Norte, novamente, no início da manhã. Nas demais regiões, predomínio de sol entre nuvens, e não há previsão de chuva. As temperaturas aumentam um pouco mais em todo o Estado.
Quarta-feira (17): tempo segue estável em todas as regiões. A entrada de umidade trazida por ventos costeiros provoca chuvisco rápida no Litoral Norte, entre a madrugada e manhã, com abertura de nuvens e sem chuva no decorrer do dia. Nas demais regiões, predomínio de sol entre nuvens, sem chuva.