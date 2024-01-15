Sol continua e ES pode ter temperaturas perto dos 40°C nesta semana

Kitesurf em dia ensolarado na Praia de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Segunda-feira (15): possibilidade de chuvisco rápido no começo do dia, apenas no Litoral Norte, com abertura de nuvens e sem expectativa de chuva no restante do dia. Nas demais regiões, predomínio de sol entre nuvens, sem precipitações. As temperaturas podem chegar a 38ºC na Região Sul, 37ºC no Noroeste, 36ºC na Grande Vitória, 35ºC no Norte e a 33ºC na Região Serrana.

Terça-feira (16): tempo segue estável, com possibilidade de chuva apenas no Litoral Norte, novamente, no início da manhã. Nas demais regiões, predomínio de sol entre nuvens, e não há previsão de chuva. As temperaturas aumentam um pouco mais em todo o Estado.