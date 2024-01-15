Chuva que deixou mortos em SP e RJ não chegará ao ES; entenda

Os últimos dias foram marcados por chuvas intensas que, além de causar transtornos, tiraram a vida de 11 pessoas no Rio de Janeiro e de duas em São Paulo. Mas, apesar dos estragos causados pelo temporal nos dois Estados da Região Sudeste, o tempo instável não deve atingir o Espírito Santo. Conforme análise da empresa de meteorologia Climatempo, não há previsão de precipitação no território capixaba nos próximos dias e o sol deve predominar nesta semana.
Questionada pela reportagem de A Gazeta, a Climatempo explicou que o tempo ensolarado no Espírito Santo se deve a uma área de alta pressão e de ar seco que está sobre o Estado e inibe a formação de nuvens carregadas. Para este início de semana, a previsão é de sol, calor e pouca nebulosidade.
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) prevê, para esta segunda-feira (15), temperatura máxima de até 38ºC na Região Sul, 37ºC no Noroeste, 36ºC na Grande Vitória, 35ºC no Norte e 33ºC na Região Serrana.