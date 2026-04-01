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Opinião da Gazeta

Bikes elétricas roubadas no ES: desafio é acabar com receptação

Cada vez mais populares na Grande Vitória, esses veículos já viraram alvo preferencial dos ladrões de bicicleta, sendo rapidamente revendidos

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 01:00

Públicado em 

01 abr 2026 às 01:00

Colunista

Bikes elétricas ganharam espaço nas ciclovias da Grande Vitória
Bikes elétricas: imagem meramente ilustrativa de um usuário Crédito: A Gazeta
Uma das coisas que mais chamaram atenção no relato de um jovem entregador de aplicativo que teve a bicicleta elétrica roubada em Jardim da Penha, Vitória, no último sábado (28), foi a rapidez que o veículo encontrou um comprador.  Em cerca de 4 horas, a bicicleta, após ser rastreada, foi encontrada no bairro 1º de Maio, em Vila Velha, com um "novo dono",  investigado por receptação.
Não dá para deduzir o nível de organização por trás desses roubos, e é justamente por isso que as autoridades policiais precisam compreender o que está acontecendo. Quem rouba ou furta, na maioria dos casos, quer dinheiro rápido ou fácil. É inegável que o mercado de compra e venda desses veículos está aquecido na legalidade, há várias revendedoras na Grande Vitória e basta observar minimamente o trânsito para ver que é uma verdadeira febre.
A frota de bikes elétricas no Espírito Santo era estimada em cerca de 9 mil em dezembro passado, segundo dados da Fecomércio/Aliança Bike. As ruas estão tão ocupadas por elas que é um número certamente já bastante defasado.
Essa revolução na mobilidade urbana tem também seus revés, como os riscos de acidentes no trânsito em função da negligência e imprudência de condutores, e seus efeitos colaterais na segurança pública, como os furtos e roubos. As bicicletas elétricas estão mais visadas justamente por estarem sendo cobiçadas. E isso vai exigir medidas de inteligência das forças policiais para que redes de recepção não se fortaleçam a ponto de transformar esses veículos em um chamariz de bandidos.
Números de janeiro a novembro do ano passado mostrararam um aumento de 817% no registro de furtos e roubos desses veículos no Estado. É preciso levar em consideração que o aumento acelerado da frota tem impacto direto nessa explosão de ocorrências, e é justamente nesse sentido que se torna mais um problema de segurança pública. 
Crimes contra o patrimônio são combatidos com resultado quando se atinge a cadeia por trás, com foco nos receptadores que abastecem esse mercado ilegal, facilmente rastreável  na internet, em muitos casos. É com inteligência investigativa e prisões de qualidade que se pode chegar mais perto de inviabilizar essas redes que promovem insegurança entre quem resolveu adotar a bike elétrica como meio de transporte e de renda.

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