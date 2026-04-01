Bikes elétricas roubadas no ES: desafio é acabar com receptação

Bikes elétricas: imagem meramente ilustrativa de um usuário Crédito: A Gazeta

Não dá para deduzir o nível de organização por trás desses roubos, e é justamente por isso que as autoridades policiais precisam compreender o que está acontecendo. Quem rouba ou furta, na maioria dos casos, quer dinheiro rápido ou fácil. É inegável que o mercado de compra e venda desses veículos está aquecido na legalidade, há várias revendedoras na Grande Vitória e basta observar minimamente o trânsito para ver que é uma verdadeira febre.

A frota de bikes elétricas no Espírito Santo era estimada em cerca de 9 mil em dezembro passado, segundo dados da Fecomércio/Aliança Bike. As ruas estão tão ocupadas por elas que é um número certamente já bastante defasado.

Essa revolução na mobilidade urbana tem também seus revés, como os riscos de acidentes no trânsito em função da negligência e imprudência de condutores, e seus efeitos colaterais na segurança pública, como os furtos e roubos. As bicicletas elétricas estão mais visadas justamente por estarem sendo cobiçadas. E isso vai exigir medidas de inteligência das forças policiais para que redes de recepção não se fortaleçam a ponto de transformar esses veículos em um chamariz de bandidos.