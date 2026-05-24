O governo diz que a inflação caiu. Mas o supermercado diz outra coisa

Há ainda outro fator: o IPCA mede variação percentual, não valor absoluto. Quando o leite já estava caro no ano passado e sobe mais 13,7% agora, o efeito acumulado na carteira é devastador para quem compra leite todo dia e não tem reserva financeira para absorver o choque.





É por isso que você pode estar certo ao sentir que as coisas ficaram mais caras, mesmo quando o jornal diz que a inflação caiu. Você não está confuso. Você está medindo com a régua certa: a sua própria vida.





Entender inflação não é assunto de economista. É assunto de quem vai ao mercado, paga conta de luz e compra remédio. Quando você compreende como o número é calculado e quais são as suas limitações, você passa a tomar decisões melhores: sabe quando defender o seu salário, sabe quando renegociar contratos indexados ao IPCA e sabe por que guardar dinheiro na poupança, que rende menos que a inflação real da sua vida, é como andar para trás achando que está parado.





O número oficial importa. Mas o número que importa para você é o da sua cesta, da sua família, do seu bairro. E esse, só você pode calcular.