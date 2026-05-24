Mercado imobiliário da Grande Vitória vive ciclo de expansão e mudança de perfil

O mercado imobiliário da Grande Vitória passa por um dos momentos mais aquecidos da última década, impulsionado pela combinação entre crescimento econômico do Espírito Santo, aumento da demanda qualificada, valorização urbana e forte expectativa de desenvolvimento regional.





Dados recentes do Sinduscon-ES apontam que a região metropolitana deverá receber 6,6 mil novos imóveis neste ano, consolidando um novo ciclo de expansão do setor.





A maior parte dos lançamentos está concentrada nos segmentos médio e alto padrão, que representam cerca de 65% das novas unidades em construção. Essa tendência indica uma demanda cada vez mais associada à busca por qualidade de vida, localização estratégica, segurança e arquitetura exclusiva, com identidade própria.