Instalação da primeira empresa da ZPE de Aracruz é autorizada e obras começam em breve

Vista aérea do terreno de 500 mil m² que receberá a ZPE de Aracruz. Crédito: Divulgação/BiomassTrust

O Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE), presidido pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, autorizou a instalação da fabricante de pellets de madeira combustível BiomassTrust na ZPE de Aracruz. No começo do ano, o projeto foi aprovado pelo conselho, agora foi dada a licença para que as obras comecem. O investimento inicial será de pelo menos R$ 30 milhões, podendo chegar aos R$ 60 milhões. Em quatro anos, contados a partir da inauguração, os investimentos chegarão aos R$ 250 milhões. O objetivo é iniciar as obras no primeiro trimestre de 2026 e tornar-se a primeira empresa a operar na ZPE capixaba.

Os empreendedores querem estar no Fundo de Descarbonização do Estado, financiado pelo Fundo Soberano do Espírito Santo e que deve ser lançado nos próximos meses. Em concorrência pública tocada pelo Bandes, o BTG Pactual levou a melhor e vai fazer a operação dos R$ 500 milhões que serão colocados lá para financiar projetos de economia verde. Os executivos da BiomassTrust estão tratando do tema e estão confiantes com uma sinalização positiva.

A BiomassTrust é uma startup fundada no hub da Universidade de Harvard que utiliza pó de serra oriundo de serrarias (são muitas no Espírito Santo) para fabricar pellets de madeira (combustível usado em larga escala em aquecedores de ambientes de pequeno e médio portes). A usina ficará em uma área de 40 mil m² e, na primeira fase, fabricará entre 60 mil e 120 mil toneladas de pellets. Na plena capacidade, chegará a 480 mil toneladas por ano. A Europa consome 20 milhões de toneladas de pellets por ano.

