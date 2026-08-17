Piloto capixaba, João Paulo Bonadiman vai representar o Espírito Santo em campeonato em São Paulo

O piloto capixaba de kart João Paulo Bonadiman, de 14 anos, está de volta às pistas para disputar a 7ª etapa da Copa São Paulo Light, na categoria OK-NJ. A competição será realizada entre os dias 18 e 22 de agosto, no Kartódromo Municipal Ayrton Senna, em Interlagos, São Paulo.





A programação começa no dia 18, com os treinos livres, que seguem até o dia 21 e serão importantes para o reconhecimento da pista e a adaptação ao equipamento. Também no dia 21, será realizada a tomada de tempos, que definirá o grid de largada para a primeira corrida. A etapa será encerrada no dia 22, com a corrida final, seguida pela divulgação dos resultados e a cerimônia de pódio.





Na sequência, Bonadiman encara mais um desafio em terras paulistas. Entre os dias 25 e 29 de agosto, o piloto disputa a 4ª edição do Troféu Ayrton Senna de Kart, no Kartódromo Speed Park, em Birigui. A competição reúne pilotos de diferentes regiões do país e será mais uma oportunidade para o capixaba somar experiência e buscar bons resultados na temporada.