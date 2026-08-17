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Kart

Piloto capixaba, João Paulo Bonadiman vai representar o Espírito Santo em campeonato em São Paulo

Piloto disputará a 7ª etapa da Copa São Paulo Light, na categoria OK-NJ

Publicado em 17 de Agosto de 2026 às 16:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2026 às 16:20
João Paulo Bonadiman
 Ks Reportages

O piloto capixaba de kart João Paulo Bonadiman, de 14 anos, está de volta às pistas para disputar a 7ª etapa da Copa São Paulo Light, na categoria OK-NJ. A competição será realizada entre os dias 18 e 22 de agosto, no Kartódromo Municipal Ayrton Senna, em Interlagos, São Paulo.


A programação começa no dia 18, com os treinos livres, que seguem até o dia 21 e serão importantes para o reconhecimento da pista e a adaptação ao equipamento. Também no dia 21, será realizada a tomada de tempos, que definirá o grid de largada para a primeira corrida. A etapa será encerrada no dia 22, com a corrida final, seguida pela divulgação dos resultados e a cerimônia de pódio.


Na sequência, Bonadiman encara mais um desafio em terras paulistas. Entre os dias 25 e 29 de agosto, o piloto disputa a 4ª edição do Troféu Ayrton Senna de Kart, no Kartódromo Speed Park, em Birigui. A competição reúne pilotos de diferentes regiões do país e será mais uma oportunidade para o capixaba somar experiência e buscar bons resultados na temporada.

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