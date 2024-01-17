Vitória foi a 3ª capital mais quente do Brasil na terça (16)... e vem mais

Vitória foi a terceira capital mais quente do Brasil, nesta terça-feira (16), conforme levantamento da empresa de meteorologia Climatempo. Na capital dos capixabas, os termômetros chegaram a 35,1ºC. Veja abaixo as outas cidades com as temperaturas mais altas do país.
- Rio de Janeiro (RJ): 38,1°C (recorde do ano)
- Cuiabá (MT): 35,4°C
- Vitória (ES): 35,1°C
- Boa Vista (RR): 34,2°C
- Porto Alegre (RS)
- Teresina (PI) : 34,1°C
A expectativa para a quarta-feira (17) é que a máxima se mantenha elevada, podendo ultrapassar a temperatura registrada na terça.