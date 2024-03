Sem feridos

Dupla rende motorista e incendeia ônibus após mortes em Colatina

Condutor do coletivo relatou que parou o ônibus no ponto final e, ao sair para urinar, foi rendido por dois indivíduos na noite de sábado (16)

Ônibus da Viação Joana D'Arc, que faz a linha para o bairro Vista da Serra, foi incendiado na noite de sábado (16). (Divulgação | Polícia Militar)

Um ônibus da Viação Joana D'Arc foi incendiado no ponto final do bairro Vista da Serra, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no final da noite de sábado (16). Conforme o boletim da Polícia Militar, o qual a reportagem de A Gazeta teve acesso, o motorista do veículo foi rendido por dois homens ao sair para urinar.

Ainda segundo a corporação, após a morte de dois indivíduos na sexta-feira (15) e, na madrugada de sábado (16), chegaram informações de que poderiam acontecer retaliações de grupos dos bairros Vicente Soella II e Operário, visto que circulavam ameaças envolvendo amigos dos envolvidos nas redes sociais.

Após receberem essas informações, por volta das 22h45 de sábado (16), a PM foi notificada de que um ônibus, que faz a linha para o bairro Vista da Serra, estaria pegando fogo no ponto final. No local, o motorista do veículo relatou que parou o ônibus no ponto final e, ao sair para urinar, foi rendido por dois indivíduos. Segundo o condutor, os suspeitos a todo momento levavam a mão na cintura, dando a entender que estariam armados.

Um dos indivíduos mandou o motorista se afastar e correr. Foi nesse momento que o outro suspeito, em posse de um galão de combustível inflamável, ateou fogo no ônibus. Após o incêndio, os dois suspeitos fugiram do local.

A polícia fez buscas pela região, mas, até a publicação desta matéria, os dois suspeitos não haviam sido encontrados. No entanto, no possível percurso de fuga, os militares encontraram uma blusa de frio vermelha que estava com um dos envolvidos, que foi reconhecida pelo motorista como usada na ação. A blusa foi recolhida e encaminhada à delegacia.

A reportagem procurou a Polícia Civil e a Viação Joana D'Arc, empresa responsável pelo ônibus incendiado, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

Madrugada violenta no sábado

Na madrugada do mesmo dia em que o ônibus foi incendiado, um jovem de 18 anos morreu e quatro pessoas - entre elas uma criança de seis anos - ficaram feridas, após disparos de arma de fogo no bairro Vicente Soella. Durante a busca pelos suspeitos, um homem de 27 anos também foi morto, após ser alvo de disparos da polícia.

Testemunhas relataram que as vítimas estavam em frente a um estabelecimento comercial quando um veículo parou e indivíduos saíram e efetuaram diversos disparos. Três vítimas foram socorridas pelo Samu ao hospital. A criança de seis anos foi socorrida pela mãe antes da chegada das equipes e levada ao Hospital São José. A reportagem não teve informações sobre o estado de saúde dela.

Ainda conforme a Polícia Militar, durante as buscas pelos suspeitos dos disparos, policiais identificaram um veículo suspeito, que fugiu ao ver a viatura da PMES, furando o bloqueio feito pela equipe. Um dos suspeitos, que estava no banco de trás, pulou do carro, correndo em direção a uma área de matagal.

Os homens continuaram fugindo em direção ao bairro São Judas Tadeu, quando o veículo perdeu o controle colidindo com outro carro. Segundo a Polícia Militar, nesse momento, um dos ocupantes do carro desceu do veículo portando uma arma de fogo e se recusando a se render, momento em que os policiais dispararam contra o homem.

“Diante da recusa do indivíduo em obedecer às ordens de se render e ao risco iminente que representava, foi necessário efetuar disparos para repelir a agressão. O indivíduo de 27 anos foi atingido”, alegou a assessoria da Polícia Militar.

