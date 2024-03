Madrugada violenta

Homem morre e quatro ficam feridos após disparos em Colatina

Entre os feridos há uma criança de seis anos. Durante busca da polícia para encontrar os suspeitos da ação, um outro homem que fugia em um carro foi morto

3 min de leitura min de leitura

Sara Oliveira Repórter / [email protected]

Um jovem de 18 anos morreu e quatro pessoas - entre elas uma criança de seis anos - ficaram feridas, após disparos de arma de fogo nos bairros Vicente Soella, em Colatina, na madrugada deste sábado (16). Durante a busca pelos suspeitos, um homem de 27 anos foi morto, após ser alvo de disparos da polícia.

A Polícia Militar informou que foi acionada para ir ao bairro Vicente Soella, Colatina, verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo que resultaram em diversas vítimas. No local, equipes do Samu constataram o óbito do homem de 18 anos. No mesmo bairro, outras pessoas ficaram feridas, tendo elas 6, 24, 32 e 58 anos.

Testemunhas relataram que as vítimas estavam em frente a um estabelecimento comercial quando um veículo parou e indivíduos saíram e efetuaram diversos disparos. Três vítimas foram socorridas pelo Samu ao hospital. A criança de seis anos foi socorrida pela mãe antes da chegada das equipes e levada ao Hospital São José.

Tiros durante fuga

Ainda conforme a Polícia Militar, durante as buscas pelos suspeitos dos disparos, policiais identificaram um veículo suspeito, que fugiu ao ver a viatura da PMES, furando o bloqueio feito pela equipe. Um dos suspeitos, que estava no banco de trás, pulou do carro, correndo em direção a uma área de matagal.

Os homens continuaram fugindo em direção ao bairro São Judas Tadeu, quando o veículo perdeu o controle colidindo com outro carro. Segundo a Polícia Militar, nesse momento, um dos ocupantes do carro desceu do veículo portando uma arma de fogo e se recusando a se render, momento em que os policiais dispararam contra o homem.

“Diante da recusa do indivíduo em obedecer às ordens de se render e ao risco iminente que representava, foi necessário efetuar disparos para repelir a agressão. O indivíduo de 27 anos foi atingido”, alegou a assessoria da Polícia Militar.

Ainda conforme a PMES, outros dois ocupantes do veículo se renderam e foram detidos pelas equipes. A Polícia Civil informa que dois suspeitos, de 23 e 28 anos, conduzidos à Delegacia Regional de Colatina, foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sendo encaminhados ao sistema prisional.

O corpo do suspeito de 27 anos - alvo dos disparos dos policiais militares - foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Uma pistola calibre 380 e um revólver calibre 38, que estavam com os suspeitos, foram encaminhados à Delegacia Regional de Colatina.

Caso de São Vicente segue em investigação

Sobre os disparos no bairro São Vicente, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo do jovem de 18 anos foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta