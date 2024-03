Noroeste do ES

Mulher é morta a tiro pelo cunhado ao tentar proteger a filha em Ecoporanga

A adolescente de 14 anos, filha da vítima, contou aos pais que era abusada pelo familiar desde os 5 anos; segundo o boletim, o tio foi até a casa para matar a jovem, mas foi impedido pela mãe, que acabou assassinada

Uma mulher morreu após ser atingida por um tiro na região do tórax na noite de quinta-feira (14), em Ecoporanga, no Noroeste capixaba. Conforme consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar, o qual a reportagem de A Gazeta teve acesso, o suspeito do crime é o cunhado da vítima. Os nomes dos envolvidos não estão sendo divulgados para não expor a identidade da filha da vítima, que é menor de idade, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

As testemunhas disseram aos policiais que o suspeito se aproximou do local em uma motocicleta vermelha, sacou uma arma que estava na cintura e foi em direção à filha da vítima, a fim de matá-la.

De acordo com o boletim da PM, a vítima havia comparecido na delegacia de Ecoporanga na quarta-feira (13) para relatar que na última sexta-feira (8) a filha dela, de 14 anos, havia dito que era abusada sexualmente pelo tio desde os cinco anos. Os nomes da vítima e do suspeito não foram mencionados para preservar a identidade da menor de idade.

O crime

A Polícia Militar foi informada na noite de quinta-feira (14) que uma mulher havia dado entrada no Hospital Fumatre, em Ecoporanga, ferida por um disparo de arma de fogo na região do tórax. Ela foi a óbito antes mesmo de chegar no hospital. Segundo as testemunhas do crime, o suspeito, cunhado da vítima, se aproximou da residência onde a mulher residia, sacou a arma e foi em direção à filha da vítima.

A menina adentrou no interior da residência. Enquanto isso, a vítima e o marido tentaram impedir o suspeito. No entanto, durante o conflito, o cunhado efetuou disparos de arma de fogo em direção à vítima e ao esposo, sendo que um dos tiros atingiu o tórax da mulher. Após os tiros, o suspeito fugiu do local e não foi mais localizado.

Após o crime, a PM foi informada sobre o endereço do suspeito. No local, os agentes fizeram contato com a esposa dele, que informou que naquele dia o homem esteve em casa, recolheu alguns pertences e saiu. A mulher, que é irmã da vítima, não soube dar detalhes do paradeiro do suspeito e dos motivos dele ter, supostamente, efetuado o crime.

Procurada, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Ecoporanga. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e liberado para os familiares.

